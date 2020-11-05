美售台無人機 台國防部長：偵蒐型非攻擊用

美國國務院宣布批准售台四架海上衛士（MQ-9B）無人機，圖為MQ-9B SkyGuardian無人機。（取材自General Atomics）

美國 大選投票日，國務院宣布批准售台四架海上衛士（MQ-9B）無人機，總價約6億美元，是美國今年度第五次對台軍售，也是川普政府任內的第十次。這也是川普政府放寬無人機技術出口以來，首度對外出售海上衛士。

總統府發言人張惇涵及外交部表示，這是美國政府於兩周內第三度提供台灣 重要防衛性武器，對於美國政府基於台灣關係法，持續以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，台灣政府再次表達誠摯感謝。

國防部 長嚴德發昨在立法院表示，國防部是今年7月對美遞出發價需求信函，因無人機是非盟國首次出售，有其不確定性，台方事前並無把握，因此尚未編列採購預算案。主計長朱澤民表示，美對台軍售，部分已在年度預算，新增部分將依照國防部談的付款進度編列預算。

嚴德發說，台灣採購的完全是偵蒐型，不具備攻擊條件。台方未來可否自行採購武器進行掛載，發揮精準獵殺性能？他說，「我們的作戰需求就是聯合情監偵，MQ-9B是作為偵蒐之用」。他並表示，美方售台無人機的戰略意義，是因應台方面對新的敵情威脅，與美印太戰略有關。

針對美國務院批准售台四架海上衛士無人機，中國大陸外交部、國防部和國台辦連番發文批評。大陸外交部發言人汪文斌表示，對此堅決反對，美方應停止售台武器與美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計畫，陸方將根據形勢發展作出正當必要的反應。

大陸國防部發言人吳謙表示，「玩火者必自焚」，解放軍絕不允許任何人、任何勢力分裂祖國的神聖領土。如果有人一意孤行，陸方必將予以迎頭痛擊。國台辦發言人朱鳳蓮則稱，美對台售武只會給台海和平帶來嚴重危害，向「台獨」勢力發出錯誤訊號，民進黨當局以武謀「獨」，只會把台灣民眾推向災難。