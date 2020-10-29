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新聞評論／中央不仁，卻要地方棄守萊豬

聯合報社論
萊豬即將進口，行政院行文縣市政府，若有訂出違反零檢出即罰款的食安自治條例，與中央明年1月上路的新食安法牴觸，須檢討修改。但有縣市仍堅持零檢出，中央、地方大戰一觸即發。(記者林俊良／攝影)
萊豬即將進口，行政院行文縣市政府，若有訂出違反零檢出即罰款的食安自治條例，與中央明年1月上路的新食安法牴觸，須檢討修改。但有縣市仍堅持零檢出，中央、地方大戰一觸即發。(記者林俊良／攝影)

為迎接美國萊豬進口，蔡政府一再做出行政上偷工減料及違背人民意志的事。最近，多個縣市政府收到行政院公文，要求各地修正《食安自治條例》中規定「不得檢出萊克多巴胺」的條文，以免與中央法規牴觸。中央政府自己罔顧民眾飲食安全，竟然還要求地方政府放棄把關責任，除了霸道，更是不仁。

美豬開放事件擾攘兩個多月，徹底暴露蔡政府面對外來壓力的懦弱，一味臣服順從；但面對內部反彈卻是能騙則騙、能閃則閃，用盡手段要強迫人民吞下苦果，卻拒絕在進口貨號及商品標示上做好識別。在這種情況下，民眾最後的倚恃，只能靠地方的《食安自治條例》把關萊豬。豈料，行政院竟連地方政府的自治權都要侵奪，意圖以中央的行政權迫使各地方屈從棄守。蔡政府不知道侵犯地方自治權是違憲行為嗎？

目前全台有多個縣市在《食安自治條例》中訂有「不得檢出乙型受體劑（即萊克多巴胺）」的規定，包括台北、桃園、台中、台南、新竹縣、嘉義市等。其中，有些明訂罰則，有些則未訂。以台中市為例，在林佳龍時代即規定，凡豬肉驗出含有萊劑可開罰3萬到10萬元(台幣，下同，約1000到3400美元)；今年9月嘉義市也跟進制訂罰則，和台中市一樣罰3萬至10萬元。至於未訂罰則的縣市，有些則正由議員提案增列罰則，以示保護民眾健康的決心。

持平而論，由行政院發文要求地方政府修改《食安自治條例》，是粗暴且違憲的行為。第一，這些食安自治法規已制訂多年，且多數是在民進黨縣市長手中完成；蔡政府執政四年多，從未認為這些條例有何不妥，為何現在卻指這些規定「牴觸」中央法規？第二，地方自治條例的制訂屬於地方議會的權限，如要修改，須經議會三讀。現在行政院卻以一紙公文，就逕要沒有立法權的縣市政府修改法令，可見蘇內閣不僅便宜行事慣了，還找錯了對象。第三，地方自治條例對萊豬有更嚴格的規定，可提供民眾多一層保障，彌補中央政府對消費者保護不周之憾。誰料，中央無意提供民眾有效的食安保護，竟還要求地方也棄守把關工作；這樣的政府除了顢頇，心裡到底在想什麼？

行政院直接發文要求地方政府修改自治條例，已經是惡劣至極，沒想到衛福部的反應更是猖狂。衛福部次長薛瑞元被立委問到，如果地方政府不檢討修正、中央將如何處理時，竟答稱屆時將用「公告」方式處理，直接宣稱自治條例因牴觸母法而「無效」。薛瑞元如此大膽的發言，令人咋舌。試想，如果政府用一紙公告即可令自治條例「無效」，那麼行政院發文要地方政府修正法規，豈非虛情假意多此一舉？然而，憲法煞有介事保障的地方自治，又被置於何地？

所謂地方自治，是指國家機器對於具地方特殊性質事項，允許地方自訂管理規則。大法官會議即曾就「電子遊戲場」的管理作出釋憲，認為地方自治條例規定學校與電子遊戲場的距離，高於中央規定的50公尺以上，並無牴觸中央法規。原因是，中央規定的是最低標準，地方可因地制宜訂得更嚴。這是憲法保障的精神，但蔡政府裡隨便一個衛福部次長，就敢奢言要讓地方自治條例直接失效，這對憲政及地方政府還有一點起碼的尊重嗎？也難怪，網民譏稱衛福部為「餵毒部」。

諷刺的是，即使是民進黨譏為「集權政府」的北京政權，從美國進口的豬肉都不含萊劑；而自命民主進步的蔡政府，卻連地方政府要把關都不容許。

美國 民進黨 北京

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