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國民黨憂陸報復 恐隨時斷台與東沙聯繫

台灣新聞組／台北16日電
東沙機場目前由空軍管理，軍事專家指出，外島「易攻難守」，共軍恐隨時斷台灣與東沙聯繫。（本報資料照片）
東沙機場目前由空軍管理，軍事專家指出，外島「易攻難守」，共軍恐隨時斷台灣與東沙聯繫。（本報資料照片）

對東沙軍包機折返事件，國民黨智庫國防組召集人林郁方說，兩岸對立，中共解讀台灣靠向美國、甚至陪同美國對付大陸，符合外國勢力介入台灣，中共就會設法報復；台灣外島防務再堅強，但軍事態勢「易攻難守」，共軍恐隨時斷東沙聯繫。

海巡署東南沙分署人員昨說，以前都是天候影響，飛機才被迫返航，這是第一次聽到班機不能通過飛航情報區，「實在有點意外」。小港機場人員說，飛機折返多為天候因素，非天候因素真的很少見。

一位航空專家說，包機基本上要申請通過，除非有偏航或政治考量，不然被要求折返「實在很奇怪」，可能香港有「特別考量」，或陸方施加壓力，台飛航服務總台可跟香港方私下了解實際狀況。

林郁方表示，共軍昨在東沙空域可能的干預之舉，就在強調「這是我的勢力範圍」，外島固然是延伸戰略縱深之處，但軍包機被迫折回提醒外島的軍事價值，平常有加分，但戰時是易被攻克的軟肋；中共隨時可讓台對東沙聯繫出現困難，香港飛航情報區就能讓飛機無法降落，這是現實。

他也說，東沙群島周邊海空域離大陸較近，且敏感、軍事價值高，中、美軍機近期都密集在巴士海峽與西南空域進出，未來若戰爭爆發，這一帶將是主戰場。

林郁方表示，台灣海峽水淺，平均僅70公尺，且海面窄，交戰雙方船艦不會進出海峽，否則容易遭對方反艦飛彈擊沉；共軍機艦不斷出沒這一帶，就是在蒐集水文資料，與測試台軍機如何反應，水底可能也有潛艦。除非兩岸關係緩和，否則這種報復手段恐只增不減，現在是空中，未來在海上會不會有類似手段？

朝陽科大飛航系籌備主任盧衍良說，每個航班都會先由簽派單位擬好飛行計畫，交由飛航組員去執行，通常航路上的狀況會以NOTAM（Notice To Airmen）飛航公告處理，NOTAM公告的內容非常詳細；若遇有不能通行的航段，相關管制單位會退回該飛行計畫，由航空公司簽派單位重新擬定計畫申請。

盧衍良指出，該次狀況可能是臨時性狀況。由於航空公司擬定飛行計畫時就會考慮各種狀況，所以此次尚無飛安疑慮。過去國籍航空也曾發生飛航數小時後，目的地國家機場發生政變而回航的例子，飛航組員只要遵照相關程序或計畫應變，應無太多疑慮。

台灣 共軍 香港

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