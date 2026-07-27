號召725上凱道...成國民黨共主角逐大位？蔣萬安1句話回應

台北市長蔣萬安接受媒體人黃光芹專訪。（CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」製作單位提供）

北市長蔣萬安 725號召人民上凱道反毒油，媒體人黃光芹今專訪蔣萬安，問蔣是否覺得自己變了？身上有一點狼性？蔣說，他一直相信的理念，就是「該做的事勇敢做、對的事堅持下去」；黃追問，有人稱蔣為國民黨 共主，未來角逐總統大位？蔣回「我就是台北市長。」

蔣萬安27日接受網路節目專訪，對於黃光芹問蔣，是否2028「盧蔣體制」提前上陣？蔣萬安今天也重申，他完全沒有在想2028的事情，就是專心市政、拚連任。綠營刻意製造出來的政治話題，都是刻意要來分化、轉移焦點毒油案。

蔣萬安也提到，過去他在當立委修勞基法食，曾用兩個半小時不中斷冗長發言阻擋法案出不了委員會；還有把關新冠疫苗採購等，人民的託付就必須捍衛人民的權益；再來去年大罷免，黨部主委黃呂錦茹七十多歲被收押，民眾看得非常清楚，儘管不講，但都知道，身為父母官要將人民的憤怒表達出來。

蔣萬安專訪時也強調，他就是持續關注市政，不管是大巨蛋完工；爭取輝達海外總部落腳台北市；持續興建捷運路網；打造友善育兒環境；營養午餐免費、生生喝鮮奶，各縣市跟進等，各項市政推動才是他的核心。至於這次毒油食安，除了要出來捍衛人民健康，也要幫民眾的不滿表達出來，如果這樣就翻頁過去，食安風暴沒有人負責，民進黨已經執政十年，竟然沒有一個人出來負責嗎？

「難道人民爛命一條？因為我身為人父、人夫、人子，我的感覺就是這個政府，把台灣人當成爛命一條。」蔣萬安說，他自己是地方父母官，捍衛人民的食安應該是天職，尤其自己也是外食族，食用到的油能不能讓人民安心？人民基本的健鋼不文不問，對於業者的利益斤斤計較，

黃光芹也問蔣萬安，身為國民黨籍的台北市長，2028想取回執政，是否有期待、矚目的人選？蔣萬安說，國民黨當然希望能2028重新執政、能夠政黨輪替，但現在要來預測2028，還有很長一段時間。蔣提到，他曾聽政治前輩說，「政治是伸手五指之外一片漆黑」，今年他要面對地方選舉，不僅縣市首長、議員、里長，對各政黨來講，把自己任內的事情做好，把眼前的事情處理好，才是很重要。

台北市長蔣萬安27日接受媒體人黃光芹專訪。（CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」製作單位提供）