讓卓榮泰為毒油負政治責任 蔣萬安再提倒閣

台北市長蔣萬安上周六號召人民上凱道反毒油，今上午接受媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，今天中午12時播出。(直播截圖)

台北市長蔣萬安 上周六號召人民上凱道反毒油，今蔣上午接受媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，今天中午12時播出，蔣說，這段期間不少立委向他提倒閣，如果能透過倒閣，讓行政院長卓榮泰 為毒油事件下台、負起政治責任，當然是一個最好的方式。

蔣萬安提到，這次情況不同，行政院長卓榮泰不願意負責，總統不願意道歉，以目前立法院生態，各方應該充分討論後認真思考。如果能透過倒閣這樣的方式，讓閣揆為這次毒油事件下台、負起責任，當然是一個最好的方式。

蔣萬安今天上午接受黃光芹專訪，中午播出，對於這次毒油食安事件，蔣萬安說，政府不願意道歉、不願意認錯，總統不願意道歉，行政院長也不願意負責，基於責任政治，政府一定必須對食安毒油事件負責。尤其725上凱道，是讓人民對政府處理毒油事件的不滿與憤怒，不分顏色，民眾在意的是外食到底安不安心？但中央政府一個月查不出真相，又急著上架，讓人心惶惶，必須讓政府知道「人民受夠了。」

「勇敢站出來的民眾，才是站在C位的主人。」蔣萬安說，725當天真正的主角不是站在台上的人，而是冒著酷暑、攜家帶眷站出來的台灣人民。他看到有媒體採訪到，有人從宜蘭羅東一早11點就到凱道，為了搶前面位置，等到傍晚5點正式開始，一路到晚上8點多，「勇敢站出來的民眾，才是站在C位的主人。」

蔣萬安專訪時也提到，這段期間已有不少立委私下向他提到倒閣，他說，去年大罷免時，他曾提出倒閣，當時想法很簡單，朝野兩黨應站在同一個立足點，要選大家一起選；沒有道理國民黨立委都在地方反罷免、形同選舉，民進黨立委卻好整以暇，甚至到地方煽風點火。

黃光芹追問，這是否是重大宣示？蔣表示，這幾天有幾位立委私下提到倒閣，他的立場是各方要充分討論、認真思考。蔣說，國民黨團、民眾黨團對於讓閣揆負起責任、閣揆下台負政治責任，應該也會有更多想法；如果國民黨有共識、民眾黨也支持，在野有一致立場，他樂觀其成。

不過蔣也提到，若提出倒閣，總統要宣布解散國會，當然對今年地方選舉會有巨大影響。因為依憲法規定，60天內要舉行重選，最快可能9月、最慢大概10月；第二，立委與總統選舉脫鉤，未來每一次立委選舉，也相當於總統任期內的期中選舉，也會加大國會對總統力量的制衡，這些影響層面都必須好好討論、認真思考。

黃也提到，如果倒閣後由高雄市長陳其邁接任該怎麼辦，蔣萬安說，大家都要討論，今年大家要共同討論。蔣萬安說，政府傲慢，總統一句道歉不願意，卓榮泰還在立法院嗆立委，這都讓人民無法接受。