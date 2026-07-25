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「航母殺手」丹江艦成軍 賴清德再提國防預算 喊「和平靠實力」

記者石秀華張議晨／高雄25日電
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海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」在高雄左營軍港舉行成軍典禮，賴清德總統（前...
海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」在高雄左營軍港舉行成軍典禮，賴清德總統（前右六）親自南下主持。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

海軍「丹江艦」成軍，賴清德以此強調國艦國造成果與「和平靠實力」理念，同時呼籲跨黨派支持國防特別預算，推動國防自主與無人機發展。

有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」昨天成軍，賴清德總統親臨左營軍港成軍典禮，總統致詞強調「和平靠實力」，指立法院刪除國防特別預算導致國防自主、國際合作、無人機發展受阻，呼籲不分黨派應支持國防自主，支持國防部特別預算。

丹江艦為海軍沱江級巡邏艦量產型第二批次首艦，龍德造船負責承造，去年7月2日下水，今年3月11日交艦，該艦配賦多枚雄風二型、雄風三型反艦飛彈及海劍二型防空飛彈，具高機動、匿蹤性及火力強特性。

賴總統說，丹江艦成軍代表三項重要意義，一是國艦國造目標達成，展現台灣具備自主設計、建造與系統整合的品質能力；第二是展現海軍面對中國軍事及海上灰色地帶侵擾，捍衛國家安全與海疆的堅定決心；第三則是向國際證明，台灣的國家安全政策是以實力達到遏阻目標。

賴總統說，「和平無價，戰爭沒有贏家」，和平不能靠協定或侵略者的善意來達成，應以實力確保和平，但國防部原提出8年1兆2500億元（台幣，下同）特別預算，卻遭立法院砍去4700億元，導致國防自主、國際合作及無人機發展等項目受阻，呼籲立法院應跨越黨派，支持由國防部主導的特別預算，不是委由其他部會負責。

海軍高效能艦艇分兩批籌建11艘高效能艦艇，量產型首批次6艘已交艦服役，第二批次5艘陸續交艦中，昨丹江艦成軍後，後續4艘預計今年底可全數交艦成軍。

精華 FAQ

  • 賴清德指出，丹江艦成軍象徵國艦國造目標達成，證明台灣具備自主設計、建造與系統整合能力，也展現海軍捍衛海疆的決心，並向國際傳達以實力達成遏阻的國安政策。

  • 他表示國防部原提8年1兆2500億元特別預算，卻遭立法院刪減4700億元，已影響國防自主、國際合作與無人機發展，因此呼籲不分黨派支持由國防部主導的預算。

  • 丹江艦是海軍沱江級巡邏艦量產型第二批次首艦，第二批次共5艘，目前已成軍1艘，後續4艘預計今年底可全數交艦成軍，持續強化海軍戰力。

賴清德 國防部

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