我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

張景森退出民進黨 轟4000億宜蘭高鐵「盲腸」

台灣新聞組╱綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院前政務委員張景森，24日痛陳「無法認同卓榮泰為了地方選舉利多，砸4千億蓋一...
行政院前政務委員張景森，24日痛陳「無法認同卓榮泰為了地方選舉利多，砸4千億蓋一條沒用的『盲腸高鐵』」，宣布退出民進黨。（本報資料照片）

行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭案，行政院前政務委員張景森在臉書貼文表示，無法認同閣揆卓榮泰為了地方選舉利多，核定將近4000億(台幣，下同，約123.6億美元)預算去蓋一條沒有用的「盲腸高鐵」，宣布從即日起退出民進黨。行政院長卓榮泰昨表示，他還是會積極邀請張景森繼續與政院合作。

對於張景森退黨的決定，民進黨僅表示「尊重」。卓榮泰昨下午受訪表示，日前他邀請張景森到行政院辦公室，兩人討論關於高鐵要延伸宜蘭的工作，當時提及未來台灣會有4個90分鐘的環島鐵路網，高鐵延伸宜蘭是當中重要的一部分，他還是會積極邀請張景森繼續跟行政院一起合作。

北宜高鐵正式拍板，但爭議仍餘波盪漾。（本報資料照片）
北宜高鐵正式拍板，但爭議仍餘波盪漾。（本報資料照片）

交通部鐵道局表示，高鐵已成功改變西部走廊生活型態與區域發展，基於「均衡台灣」政策目標，將透過高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東、花東雙軌、南迴線形改善暨雙軌等關鍵計畫打造「4個90分鐘環島高效鐵路網」，以縮短國土空間距離、強化區域產業鏈結。

高鐵延伸宜蘭計畫總經費達3521億元，不過全案從成案起即飽受外界質疑，除了民間團體之外，多位綠營前任政務官包含交通部前部長賀陳旦等都公開反對，出身宜蘭的前政委吳澤成也認為配套不足。

張景森昨日在臉書貼文表示，他認為這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤，因此宣布退出民主進步黨。他強調，希望執政黨，尤其黨內的年輕人要有所反思，一個受台灣人民託付要對台灣負起主要責任的政黨，對人民稅金的使用應該有責任感，不應該繼續走肉桶政治的老路。

精華 FAQ

  • 他不認同行政院核定高鐵延伸宜蘭案，認為花近4000億元蓋一條沒有實際效益的盲腸高鐵，是不智投資與歷史錯誤，因此宣布退黨。

  • 卓榮泰與交通部認為，高鐵延伸宜蘭是4個90分鐘環島鐵路網的一環，能縮短空間距離、促進區域發展，並符合均衡台灣政策目標。

  • 高鐵延伸宜蘭總經費達3521億元，從成案起就被外界質疑；除民間團體外，賀陳旦、吳澤成等綠營前政務官也先後表達反對或認為配套不足。

民進黨 卓榮泰 高鐵

上一則

「航母殺手」丹江艦成軍 賴清德再提國防預算 喊「和平靠實力」

下一則

台未來帳戶三讀 18歲前可領114萬 政院：依既有政策規劃持續推動

延伸閱讀

批北宜高鐵是「盲腸高鐵」 張景森宣布退出民進黨

批北宜高鐵是「盲腸高鐵」 張景森宣布退出民進黨
環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板

環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板
選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮
卓榮泰缺席政院食安會議 蔣萬安轟：要你下台 不喝你的茶

卓榮泰缺席政院食安會議 蔣萬安轟：要你下台 不喝你的茶

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程