通過「忠誠測試」 傳李鴻鈞有望提名監察院長 藍有疑慮

監察院代理院長李鴻鈞有望成為下屆監察院長被提名人。（本報資料照片）

民眾黨 前主席柯文哲 政治獻金案，訴願結果最終被監院打回票，仍重罰254萬元(台幣，下同，約8萬美元)、沒入5579萬餘元。綠營內近期傳出，監察院代理院長李鴻鈞身兼訴願審議委員會主委，這回扛住在野陣營壓力，被認可守住監院獨立性，通過「忠誠測試」，加上執政高層考量目前國會朝野結構，綜合評估下有望成為下屆監察院長被提名人。

本屆監委在2020年上任，當時總統提名國民黨 背景的黃健庭擔任監察院副院長，但因其過往案件爭議及考量黨內和解，最終婉拒並退出該項提名。直到2022年5月24日，親民黨背景的李鴻鈞經立法院投票，以99票過半數同意，正式成為監察院副院長，並在監察院長陳菊請辭後，於今年2月起代理監察院長。

民進黨人士表示，李鴻鈞和國民黨、親民黨淵源深，當時提名李鴻鈞本就是朝小野大下的權宜之計，執政高層對李鴻鈞的政治傾向仍有一定顧慮，最具體的例證就是在監察院長陳菊身體出狀況後，已多次向賴總統表達願意請辭的想法，但府方基於當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添變數。

民進黨人士指出，李鴻鈞以實際行動打破高層疑慮，自2月起代理監察院長，表現可說是中規中矩，維持了監院獨立機關的政治中立性，並未受其政治背景影響。

該人士說，李鴻鈞在柯文哲政治獻金案中成為夾心餅乾，來自在野的壓力不小，一位曾有親民黨背景的政治人物與李鴻鈞私交甚篤，更是替柯案在監院來回折衝，但最終李鴻鈞領銜的訴願審議委員會仍扛住壓力，本於事實、專業做出妥適裁處；綜合來看，李鴻鈞被提名成為監察院長的機會不低。

不過，李鴻鈞雖有在野黨背景，但連綠營內也不看好李能在立院闖關成功，「成為被提名人，和立院通過人事同意權，是兩回事」。國民黨立委翁曉玲也說，對於李鴻鈞是否可以客觀、公正行使監察職權，她是有疑慮的，至少在眾所矚目的案件裡，沒有看到他作為代理院長帶領監委，行使彈劾和糾正之權。

翁曉玲表示，李鴻鈞過去是親民黨背景，屬於非綠陣營被提名擔任監察院副院長，但若真被提名為監察院長，國民黨團也要去檢視李鴻鈞在過去期間，曾經處理過什麼案件，在代理監察院長期間，對於重要案件是否積極處理辦案。例如，李鴻鈞處理了監委濫用公務車的案件，但對於監院前秘書長李俊俋部分，完全沒有處理，這是不適當的。