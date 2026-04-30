新聞評論／藍白合下一步 可借鏡以色列在野戰略

國民黨與民眾黨28日公布新北市長民調，台北市前副市長李四川（右）確定勝出，民眾黨主席黃國昌（左）允諾全黨將全力輔選。（記者余承翰／攝影）

新北市長選舉，藍白共推人選結果揭曉，由國民黨 參選人李四川勝出，對決民進黨 的蘇巧慧。特別的是，兩黨原本約定不公布民調，但民眾黨 參選人黃國昌主動要求公布民調數字，以破解綠營內參民調的障眼法，並有風度地承諾全力輔選。這是繼嘉義市敲定由白營的張啓楷代表藍白出征後，又一個藍白整合成功的縣市；接下來，就剩宜蘭的吳宗憲與陳琬惠之爭，下周即可分曉。

根據公布的兩份民調，李四川分別以5.5和11.8的百分點領先蘇巧慧；黃國昌則以負3.2及正1.600分點的比數，和蘇巧慧形成一勝一負的結局。這樣的結果，和稍早綠營民調聲稱蘇巧慧已經追平、甚至逆轉李四川的戰績，根本天差地別。甚至在某種情況下，黃國昌也有可能擊敗蘇巧慧，這和綠營近期拋出的風向球差異頗大，也是黃國昌主張公布民調的主因。

無論如何，「共推候選人」只是藍白合的第一步。接下來，雙方能否說服並引導雙方支持者跟進，乃至兩黨能否提出更積極的戰略來深化合作縱深，在在都需要更開闊的視野及更縝密布局；否則，「藍白合」仍只是口號一句。合作如果只停在皮層，一旦綠營刻意製造事件撩撥分化，或者基層囿於利益歧見各自為政，藍白合就很難發揮「一加一等於二」或「大於二」的效果。

李四川以豐富的黨政閱歷、腳踏實地的工程師性格，再加上略帶一點家鄉小琉球「土味」的形象，是近年政壇少見的怪客。在民眾厭倦政客的滑溜虛浮之際，如此老實木訥的人物，未必能創造太多話題和流量，卻更能贏得選民信賴。問題在，面對蘇貞昌、蘇巧慧父女的來勢洶洶及志在必得，「川伯」不能只停留在「老實」、「土味」、「會做事」這些基礎形象，必須擴大其「都市願景」的塑造能力，用自己的能力和見識來接軌新北400多萬市民的期待，甚至和北基桃中合作攪起全台的「新政風雲」，那才是他個人參選能量的極大化。

跨黨合作在台灣政治上並不是新鮮事，以前的「國親合」即是1例；民進黨在台北市長選擇支持柯文哲，也是一例。但這些合作都屬於「淺層」的策略合作，目的只為集中選票或形成棄保，使對手落敗。國親能合作，是因為同樣系出藍營；民進黨當年支持柯文哲，則是認為他屬於「泛綠」盟友，目的為扳倒藍營。如今的藍白合則是跨距較大的政黨合作，雙方曾在2024年有過一次不愉快的合作經驗，如今捲土重來，能避免重蹈昔日覆轍嗎？

藍白兩黨不妨參考一下以色列在野黨的例子。以色列兩位前總理班奈特和拉皮德近日宣布，將各自領導的兩個政黨合併，組建成「團結黨」，目的是要在10月的大選共同拉下備受爭議的現任總理內唐亞胡。我們當然不是建議藍白合併，而是建議兩黨參考班奈特和拉皮德五年前的成功合作模式：當時班奈特的右翼政黨和拉皮德的中間政黨，聯合了多個左翼政黨組成跨黨派「改變聯盟」，成功終結了執政12年的內唐亞胡政權，打破政府不穩定僵局。上次的聯合政府雖只維持了18個月，卻成功凝聚了反內唐亞胡壟斷政權的民意；這次捲土重來，他們能不能再度把天怒人怨的內唐亞胡趕下台？

民眾黨受柯文哲官司的拖累，目前正面臨保住戰果及開疆闢土的苦戰，此際選擇與藍營合作互補，自是明智之舉。對藍營亦然，除為這次選戰，還要放眼2028的大選。兩黨都必須站得更高，打更大的算盤，才會有更多的收穫。（轉載自聯合報社論）