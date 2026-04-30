我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

新聞評論／藍白合下一步 可借鏡以色列在野戰略

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨與民眾黨28日公布新北市長民調，台北市前副市長李四川（右）確定勝出，民眾黨...
國民黨與民眾黨28日公布新北市長民調，台北市前副市長李四川（右）確定勝出，民眾黨主席黃國昌（左）允諾全黨將全力輔選。（記者余承翰／攝影）

新北市長選舉，藍白共推人選結果揭曉，由國民黨參選人李四川勝出，對決民進黨的蘇巧慧。特別的是，兩黨原本約定不公布民調，但民眾黨參選人黃國昌主動要求公布民調數字，以破解綠營內參民調的障眼法，並有風度地承諾全力輔選。這是繼嘉義市敲定由白營的張啓楷代表藍白出征後，又一個藍白整合成功的縣市；接下來，就剩宜蘭的吳宗憲與陳琬惠之爭，下周即可分曉。

根據公布的兩份民調，李四川分別以5.5和11.8的百分點領先蘇巧慧；黃國昌則以負3.2及正1.600分點的比數，和蘇巧慧形成一勝一負的結局。這樣的結果，和稍早綠營民調聲稱蘇巧慧已經追平、甚至逆轉李四川的戰績，根本天差地別。甚至在某種情況下，黃國昌也有可能擊敗蘇巧慧，這和綠營近期拋出的風向球差異頗大，也是黃國昌主張公布民調的主因。

無論如何，「共推候選人」只是藍白合的第一步。接下來，雙方能否說服並引導雙方支持者跟進，乃至兩黨能否提出更積極的戰略來深化合作縱深，在在都需要更開闊的視野及更縝密布局；否則，「藍白合」仍只是口號一句。合作如果只停在皮層，一旦綠營刻意製造事件撩撥分化，或者基層囿於利益歧見各自為政，藍白合就很難發揮「一加一等於二」或「大於二」的效果。

李四川以豐富的黨政閱歷、腳踏實地的工程師性格，再加上略帶一點家鄉小琉球「土味」的形象，是近年政壇少見的怪客。在民眾厭倦政客的滑溜虛浮之際，如此老實木訥的人物，未必能創造太多話題和流量，卻更能贏得選民信賴。問題在，面對蘇貞昌、蘇巧慧父女的來勢洶洶及志在必得，「川伯」不能只停留在「老實」、「土味」、「會做事」這些基礎形象，必須擴大其「都市願景」的塑造能力，用自己的能力和見識來接軌新北400多萬市民的期待，甚至和北基桃中合作攪起全台的「新政風雲」，那才是他個人參選能量的極大化。

跨黨合作在台灣政治上並不是新鮮事，以前的「國親合」即是1例；民進黨在台北市長選擇支持柯文哲，也是一例。但這些合作都屬於「淺層」的策略合作，目的只為集中選票或形成棄保，使對手落敗。國親能合作，是因為同樣系出藍營；民進黨當年支持柯文哲，則是認為他屬於「泛綠」盟友，目的為扳倒藍營。如今的藍白合則是跨距較大的政黨合作，雙方曾在2024年有過一次不愉快的合作經驗，如今捲土重來，能避免重蹈昔日覆轍嗎？

藍白兩黨不妨參考一下以色列在野黨的例子。以色列兩位前總理班奈特和拉皮德近日宣布，將各自領導的兩個政黨合併，組建成「團結黨」，目的是要在10月的大選共同拉下備受爭議的現任總理內唐亞胡。我們當然不是建議藍白合併，而是建議兩黨參考班奈特和拉皮德五年前的成功合作模式：當時班奈特的右翼政黨和拉皮德的中間政黨，聯合了多個左翼政黨組成跨黨派「改變聯盟」，成功終結了執政12年的內唐亞胡政權，打破政府不穩定僵局。上次的聯合政府雖只維持了18個月，卻成功凝聚了反內唐亞胡壟斷政權的民意；這次捲土重來，他們能不能再度把天怒人怨的內唐亞胡趕下台？

民眾黨受柯文哲官司的拖累，目前正面臨保住戰果及開疆闢土的苦戰，此際選擇與藍營合作互補，自是明智之舉。對藍營亦然，除為這次選戰，還要放眼2028的大選。兩黨都必須站得更高，打更大的算盤，才會有更多的收穫。（轉載自聯合報社論）

國民黨 民進黨 民眾黨

上一則

陳佩琪稱檢方心中柯文哲「不如賴的三腳狗」 陳智菡：個人言論自由

下一則

台股發燒…陳時中提議證交稅挹注健保 民團憂「看天吃飯」

延伸閱讀

藍白民調為何公布細節？李四川：避免遭綠攻擊是黑箱或演戲

藍白民調為何公布細節？李四川：避免遭綠攻擊是黑箱或演戲
新北藍白誰戰月底揭曉 黃國昌承諾整合：我說到做到

新北藍白誰戰月底揭曉 黃國昌承諾整合：我說到做到
新北藍白整合成功 李四川民調勝出 黃國昌：祝福

新北藍白整合成功 李四川民調勝出 黃國昌：祝福
民進黨沈伯洋擬選台北市長 藍營預估：將成國民黨超級母雞

民進黨沈伯洋擬選台北市長 藍營預估：將成國民黨超級母雞

熱門新聞

洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
台美關係示意圖。(本報系資料照)

賴清德專機遭撤飛航許可 美：這些國家在中國要求下行事

2026-04-22 13:20
據聞為出事地點的甘肅縣甘加草原。示意圖。(取自人民夏河網)

苗栗派出所長與親友赴中國旅遊 巴士翻車 1死12傷

2026-04-25 08:50
美國太空人林琪兒（右）23日參訪台中，致贈台中市長盧秀燕（中）太空視角的台灣。左為美國在台協會處長谷立言。(記者余采瀅／攝影)

台灣出生NASA太空人林琪兒訪台 回到兒時生長地

2026-04-23 22:11

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車