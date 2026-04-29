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新聞評論／馬鈴薯和花生 斷送鄭麗君參選路？

聯合新聞網「重磅快評」
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從馬鈴薯到花生，足夠說明行政院副院長鄭麗君為何不敢投入台北市長選戰。（本報資料照...
從馬鈴薯到花生，足夠說明行政院副院長鄭麗君為何不敢投入台北市長選戰。（本報資料照片）

根據台美對等貿易協定，美國花生將零關稅進口，台灣花生農剉勒等。農業部長稱美國花生進口要和印度等國競爭，農業部會支持農民及產業轉型，但卻淨提邏輯打架的配套措施。不過，從馬鈴薯到花生，已足夠說明行政院副院長鄭麗君為何不敢投入台北市長選戰了。

有藍委點出鄭麗君不敢投入北市選戰，是因為台美對等貿易協定並未如政府說得這般美麗。台方要付出的代價如今逐一浮出水面，先是馬鈴薯，接著是美國花生，美牛、美豬終止逐箱及冷凍查驗。農業部打頭陣，但後續恐將重演荒腔走板的戲碼。

農業部長陳駿季淡化美國花生進口的衝擊，有三個論點：一是美國花生進口數量不多；二是農業部提濕莢收購方案、「不希望花生農辛苦地曬花生」，並進行產業轉型，農民只負責種植，加工跟冷鏈由集團經營；三是透過行銷確保國內品牌優勢。

陳駿季的想法未免天真。過去美國花生進口量不多，原因在於有關稅及進口權利金的成本，光是拿掉這兩項，每公斤成本驟降60元（台幣，下同），競爭優勢無法擋，印度、巴西及阿根廷怎會是美國花生的對手？

過去台灣每年進口花生數量逾5000公噸，每公斤進口權利金為34元，一年挹注農安基金約1.8億元。美國花生取得零關稅及免除進口權利金的競爭優勢後，市場勢必向美國花生傾斜，可想而知，挹注農安基金的規模將只減不增，政府補助收購土花生又能走多久？再者，商人將本求利，美國花生進口每公斤僅47至57元，台產花生每公斤叫價150元以上，陳駿季說要乘機進行產業轉型，農民只要負責種植，後面的加工跟冷鏈交給集團經營，試問有哪個集團願支付貴好幾倍的成本買本土花生來加工？

農業部次長胡忠一說，如果他是花生加工業者，「我不會看價格高低，而是會選擇消費者所要的花生」，如果真是如此，台灣也不會一年進口逾5000噸花生了。

台灣人的確比較喜歡本地花生的香氣，進口花生多用於加工，台產則多為生鮮販售。陳駿季說不希望花生農辛苦地曬花生，但這樣曬出來的花生是本土花生的優勢，農業部提出的解方竟是把本土花生拿去做加工，在行銷上是不是矛盾？

更大的問題是，美花生零關稅進口無數量限制，進口商不傻，誰不想走這條低成本通道？農業部推估美花生可能衝擊兩到三成本土花生農，但會輔導轉作。兩到三成換算種植面積約8000公頃，是多少農戶生計？今年花生早已下種，採收時美花生已兵臨城下，農業部慢半拍卻要農民吞苦果？

農業部 印度 關稅

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