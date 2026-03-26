「打民進黨都沒這麼用心」 藍委：選民搖頭嘆親痛仇快

國民黨副主席蕭旭岑（右）遭前總統馬英九指控違反財政紀律，蕭澄清自己絕無背信，主席鄭麗文（左）在中常會表示，她看到蕭的臉書心疼不已，面對這樣一個艱難的時刻，國民黨絕對會對從政黨員做最大的後盾和支持。（記者曾吉松／攝影）

前總統馬英九 以「財政紀律有疑慮」為由，開鍘曾任馬英九基金會執行長的現任國民黨 副主席蕭旭岑；蕭也指馬英九「很多事情都忘了」，為自保反擊。有藍委直言，看在藍營選民眼中「親痛仇快」也感到無奈；另有藍營人士指，馬英九基金會處理模式如「馬王鬥爭」翻版。

馬英九基金會內爆風波，媒體報導，金溥聰持馬英九委任書，出手整頓基金會內人事，當中被整頓掉的人事即蕭旭岑和王光慈，風波持續延燒。日前，國民黨主席鄭麗文 直言，此事「始作俑者」是藍營、本來在馬英九身邊的人，長期對黨造成難以回復的傷害，這是他慣用風格；如果遇到怕事的黨主席，就會對蕭旭岑造成傷害，「但我不是，我一定會保護黨員和重要幹部」。

面對馬英九、蕭旭岑間的風波，惡化成三方攻訐，有國民黨立委表示，馬英九基金會發生的「茶壺風暴」，看在藍營民眾眼中真的是「親痛仇快」，不要說民進黨見縫插針，連藍營民眾都非常無奈，他跑地方基層，藍營選民都搖頭嘆息「都什麼時候，怎麼還在內鬥？」、「打民進黨，都沒這麼用心！」這次事件關係到國民黨現任副主席蕭旭岑，連黨主席鄭麗文都跳下來參一腳，讓原本單純辦公室的宮鬥肥皂劇上綱到黨內路線之爭。

也有藍營人士說，馬英九基金會處理模式猶如「馬王鬥爭」、「張顯耀案」的翻版，完全沒有從過去經驗學到教訓；受到馬英九照顧的蕭旭岑，為了自保，公開談論前老闆的健康問題，是負面示範；鄭麗文跳出來批藏鏡人，這是忘記自己黨主席的身分，把自己當政論名嘴，提油救火。「從前總統、前國安會秘書長、現任副主席、現任黨主席，國民黨的大人們處理事情連大學生都不如。

針對鄭麗文及蕭旭岑對馬英九基金會鬧「家變」的說法，馬辦昨天沒有回應。

桃園市副市長蘇俊賓昨在臉書發文表示，自己與蕭旭岑相識超過20年，他認識的蕭是「謹守分際、有所不為的人」，對於諸多捕風捉影的指控，他個人並不相信，呼籲未來讓證據說話。