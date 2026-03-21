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賴清德拋重啟核二、三 朱立倫：遲來的覺醒 開始止跌停損

記者屈彥辰／台北即時報導
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賴清德總統表示，經濟部審慎評估核二廠（圖）、核三廠具備重啟條件，台電月底會把重啟計畫送核安會審議，核二廠、核三廠也跟各自合作的廠商簽約，做機組的自我安全審查。(記者蘇健忠／攝影)
賴清德總統表示，經濟部審慎評估核二廠（圖）、核三廠具備重啟條件，台電月底會把重啟計畫送核安會審議，核二廠、核三廠也跟各自合作的廠商簽約，做機組的自我安全審查。(記者蘇健忠／攝影)

賴清德總統21日表示，核二、核三具備重啟條件。國民黨前主席朱立倫說，賴清德用行動證明國民黨才是對的，執政黨終於低頭面對現實，宣布推動核能延役，方向雖然正確，但必須沉重地問：現在才轉彎是不是太晚了？過去幾年，民進黨死抱「非核家園」的神主牌，將過度依賴天然氣、不切實際的能源配比強加於台灣，導致深陷「缺電台灣」與「空汙台灣」的致命危機。

朱立倫說，過去就一再警告，台灣過度仰賴進口石化能源，只要遇到國際價格大漲或塞港斷氣，就會成為國家安全最脆弱的破口。如今，烏克蘭與中東兩場戰爭徹底戳破了非核政策的幻想，國際燃料價格的劇烈動盪，讓缺電與斷氣不再只是警告，而是隨時會引爆的危機。

朱立倫指出，2022年1月，即點出蔡政府的「燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%」配比過於樂觀；其中2022年6月訪美期間，更表達了美方各界對於台灣能源安全的憂慮；2022年7月，邀集能源專家，指出缺電、排碳、區域供電失衡、能源飆漲綠能成本過高，以及供電高度仰賴進口的五大危機；2024年6月，不斷呼籲核電延役議題是國安問題，能源危機成為國家安全最脆弱的一環；2025年，指出該年是AI發展關鍵年，國家必須從「非核家園」走向「非碳家園」，也要修改「核子反應器設施管制法」，確保穩定供電。

朱立倫強調，他擔任黨主席期間，國民黨始終堅持「減碳大於非核」的世界潮流，不斷強調能源穩定供應絕對不是意識形態問題，而是最嚴肅的國家安全與經濟命脈。無懼執政黨全黨投下反對票的阻撓，全力在立法院推動核管法修法，就是為了替核電機組保留延役與重啟的生機，為台灣守住最後一道防線。一再提醒政府，面對全球拚AI、拚貿易的關鍵時刻，台灣不能背離國際標準，必須務實地從「非核家園」走向「非碳家園」，才能解決高科技出口的碳焦慮，確保國家的經濟韌性。

朱立倫總結，賴清德政府今天的政策急轉彎，用行動證明了國民黨多年來的主張才是正確的。這分遲來的覺醒，雖然已經讓台灣社會與產業虛耗了龐大的成本，但至少是一個止跌停損的開始。未來，會繼續站在守護蒼生與民生的第一線，強力監督執政黨提出完整且負責任的能源配套。

國民黨前主席朱立倫。(朱立倫辦公室提供)
國民黨前主席朱立倫。(朱立倫辦公室提供)

烏克蘭 賴清德 國民黨

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