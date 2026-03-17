切割味濃 馬英九基金會：蕭旭岑已離職 言行不代表馬

國民黨副主席蕭旭岑。(本報資料照片)

馬英九 文教基金會人事異動，基金會昨天發布聲明，聘請馬英九基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。前執行長蕭旭岑與前員工王光慈，今年2月底已離職交接，未來兩人的個人言論及行為，均不代表馬英九與基金會立場。

本報系聯合報報導，馬英九基金會聲明指出，戴遐齡人品端正，操守清廉，曾任台北市立大學校長、行政院體委會主委等職務，其才能卓越、學術交流及行政管理經驗豐富。

聲明提到，蕭旭岑及王光慈均已於今年2月底完成離職交接手續，未來蕭旭岑及王光慈兩人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九的立場。

蕭旭岑表示，他接任國民黨副主席後，黨務繁忙，原本就要免兼基金會，全力協助黨主席鄭麗文 。同時，他也表示，感謝馬前總統的栽培，他永遠感念。王光慈則暫未回應。

此外，鄭麗文計畫上半年訪陸，外界持續關注「鄭習會」時間點。蕭旭岑昨接受廣播專訪時表示，目前仍沒有消息可報告。不過，他也說，無論是川習會或鄭習會，都對兩岸與世界和平發揮定錨作用。蕭旭岑指出，上半年為兩岸和平定錨，讓台海比荷莫茲海峽安全後；下半年進入選戰旺季，各縣市關注的議題將以民生經濟為主流，兩岸關係就能退到二線，因此，參選的黨內同志大可不必擔心，下半年地方選舉主軸一定是回歸民生經濟。

另據台北中國時報報導，知情人士指出，人事案已醞釀一段時間，主因是蕭、王對馬「過度保護」，馬家人親自了解情形後，16日由基金會發出聲明，特別的是，聲明並無馬英九親自簽名，而是以董事長馬英九名義落款。

報導指出，馬英九基金會聲明切割意味濃厚，引發政壇議論。王光慈是基金會創始成員，2018年基金會成立以來就隨馬英九運作至今年初，蕭旭岑2019年加入後，更成為基金會對外主要窗口，多次代表馬英九基金會受訪，幾乎是基金會「門面」。

去年11月鄭麗文就任國民黨主席後即聘蕭旭岑為副主席，蕭即將執行長工作交接給王光慈，把重心轉往黨務，蕭當時對外界表示基金會運作由王處理；王光慈今年1月曾以執行長身分接受媒體訪問。

但昨聲明卻稱蕭為「前執行長」，王為「前員工」；且據了解，戴遐齡接手基金會前，即由基金會董事、前國防部長高華柱代理執行長，但高代理期間，外界並不知悉將由戴遐齡出任執行長。