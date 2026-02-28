韓國瑜不一樣了「韓流」再起的爆發力 藍綠都不敢低估

我的頻道

記者唐筱恬、張曼蘋、屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜近期頻頻出手，先主動拋出國情報告，近期更積極關心軍購條例的進度，不但讓綠委懷疑，韓國瑜恐想讓2028「韓流」再起，也有藍委說，「永遠別低估韓國瑜的爆發力」。(記者潘俊宏／攝影)
台灣立法院長韓國瑜近期頻頻出手，先是藉由賴清德總統邀五院茶敘的機會，主動拋出國情報告，近期更積極關心軍購條例的進度，甚至高分貝提醒國民黨團要趨吉避凶，一直以來被認為總是照議事規則「太中立」的韓國瑜，不但讓綠委懷疑，韓國瑜恐想讓2028「韓流」再起，也有藍委說，「永遠別低估韓國瑜的爆發力」。

韓國瑜2024年取得國會龍頭大位後，主持立院議事一向主張按照議事規則走，不插手議事日程也不私下喬方案，曾被藍營立委私下抱怨「公道伯太公道」；但也被綠營立委認為，都被國民黨團牽著鼻子走。

但韓國瑜春節起，從軍購到國情報告不斷掀起話題，讓藍營嗅到不一樣氛圍。一名藍營立委分析，在台中市長盧秀燕不選黨主席後，藍營總統大位門票變得人人都可爭取，自然韓國瑜也在暖身等待時機。

近韓人士分析，韓國瑜熱衷進行國會外交，韓國瑜平日就關心國際局勢，對台灣局勢愈來愈憂心，在軍購議題上雖是被美國議員點名才發新聞稿，但也認為軍購可以好好審查剔除不必要的，但不能全部不審。

針對國情報告，近韓人士表示，韓國瑜主張過很多次，邀請賴總統國情報告採統問統答，只是賴總統都沒有理會，如果能這次能啟動國情報告的討論，至少是化解的開端，避免朝野又繼續對撞。

有藍委認為，不管最後國情報告有沒有成真，韓國瑜都是最大贏家，搏得解開朝野僵局的美名。反而是藍委抗爭了半年，要求總統國情報告才能將軍購案付委，結果現在韓國瑜一句話就讓法案付委審查，軍人加薪等都什麼都沒換到，要藍委拿什麼跟選民交代？

有國民黨立委說，韓國瑜最大的特色就是「不斷進化」，從第一年「學習階段」，試圖緩減朝野劍拔弩張的氣氛，到第二年「放飛自我」，變得更有自信，左譏柯建銘又嘲傅崐萁；而現在的韓國瑜「開始作自己」，「永遠別低估韓國瑜的爆發力，他總在你想不到的地方異軍突起。」

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則認為，韓國瑜的用意值得進一步解讀，韓國瑜是在用幽默、正向方式，希望促成憲政史上第一次總統到國會進行國情報告。

一名不具名綠委表示，其實很多人都可以看出韓國瑜跟國民黨團總召傅崐萁之間的矛盾，而今年要開始地方九合一選舉，若國會藍營再繼續擋國防預算等，難為地方議員爭取到好成績，認為韓國瑜在經過精密算計後，打算把主導權拿回來。

這名綠委說，韓國瑜應是要先穩住國民黨在今年的這一仗，進而將目光瞄準2028選總統一事，因為時間不多了，韓必須要先扭轉這兩年在立院的形象，再加上去各地拉抬聲勢，重新再造一次「韓流」，這都是一步步算好的。

韓國瑜 國民黨 傅崐萁

