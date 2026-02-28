鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具 是台灣人的恥辱

我的頻道

記者屈彥辰、陳敬丰／綜合28日電
國民黨主席鄭麗文昨前往228和平公園紀念碑出席活動，並獻花致意。（記者黃義書／攝影 ）
國民黨主席鄭麗文昨前往228和平公園紀念碑出席活動，並獻花致意。（記者黃義書／攝影 ）

今為228和平紀念日，國民黨主席鄭麗文昨上午出席兩場228紀念活動，她先參加一場致花活動，表示台灣省行政長官陳儀及其政府無能才釀228事件，事件當中媒體扮演關鍵角色，珍惜今日新聞自由，不能隨意關台；她在另一場228研究新書發表會上，表示228徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，為這代台灣人的恥辱，對不起犧牲的英靈。

本報系聯合報報導，鄭麗文昨上午先出席「化仇恨於無形，肇和平於永遠」228和平紀念公園獻花致意活動，她致詞表示228事件的本質，是來自殖民者、統治者，濫用國家暴力，是台灣人民被剝削、被奴役、被鎮壓的歷史血淚。當年陳儀政府無能、貪腐，戰後台灣社會陷入嚴重混亂。除政府貪腐無能，另因國共內戰，台灣嚴重米荒和經濟、通貨嚴重膨脹，民怨一觸即發。

鄭麗文表示，在私菸案爆發後，如同野火燎原。她指出，台灣人要主導自己的命運，國家暴力必須得到約束，這才是民主憲政的真諦。現代民主國家為何要有憲法，憲法是約束統治集團、政府、國家暴力的根本大法，保護人民、民主，憲法崇高地位不可撼動，更不能淪為統治者的工具。

鄭麗文表示，今年是地方自治、縣市長改選的大選年，所有台灣人可用選票直接選出縣市長。不能忘記228事件後，在台灣最重要的民主運動訴求就是要求民主選舉，所有縣市長直接民選。

鄭麗文說，在228期間，媒體、報紙、廣播扮演關鍵角色。報社老闆、重要媒體人被逮捕、槍決。今日必須加倍珍惜新聞自由、言論自由。不再因為報導真相，違逆統治者的利益，就可被隨意關台、打壓、搜索。但看看今日的台灣，法律人在做什麼？

國民黨主席鄭麗文昨在台中出席「流亡228」新書座談會，再次強調，228是一場爭取民主的運動，絕非部分人所稱的「台獨運動」，更批民進黨沒有從228事件學到教訓。

另外傳國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平將在3月12日會晤。國民黨副主席張榮恭昨天否認，表示「鄭習會」目的是要追求兩岸和平，雙方仍在溝通，外傳的鄭習會時間點均非他所知，鄭麗文、國民黨在追求和平的立場上非常堅定，會給台灣人民選擇兩岸衝突還是和解。

鄭習會 估4月川習會後較可行

中國時報報導，國民黨日前舉行「立法實務研討會」，黨主席鄭麗文在會中指出，今年上半年一定會完成「鄭習會」和訪問華府。國民黨副主席張榮恭27日也證實，雙方在溝通當中。不過他說，大陸方面近期有重要政治議程，包括大陸「兩會」、「川習會」等，「鄭習會」會在適當時間報告相關進度。外界預測，舉行時間，應會落在4月美國總統川普訪問大陸之後。

他強調，鄭麗文採取了積極的兩岸路線，不僅時隔10年之後國共兩黨智庫論壇恢復舉辦。距離上一次國民黨主席訪問大陸已經長達10年，未來也要舉辦國共高層會面，雙方還在溝通當中，不過大陸3月初要舉辦「兩會」，接著美國總統川普要訪問大陸，「鄭習會」未來進度會適時報告。雖然張榮恭未明說舉行時間，但言語中已透露，陸方要先完成自己的政治行程後，才有可能安排「鄭習會」。

鄭麗文 國民黨

也收取劉世芳外甥獻金 綠2議員稱依法申報

劉世芳獻金案、陸配參政權 在野質疑國安事件選擇性執法

