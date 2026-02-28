我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

藍挺3500億軍購 盼下月三讀 黨內有雜音

台灣新聞組／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對國民黨智庫軍購說帖，國民黨立委徐巧芯（圖）表示，國民黨主席鄭麗文強調「不能跟黨不一致」。（本報資料照片）
針對國民黨智庫軍購說帖，國民黨立委徐巧芯（圖）表示，國民黨主席鄭麗文強調「不能跟黨不一致」。（本報資料照片）

國民黨下周即將公布國民黨版軍購條例草案，國民黨智庫說帖昨日曝光，訴求「支持軍購，嚴審商購」，強調國民黨明確支持美方已提3500億元（台幣，下同，約111億美元）軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本，並盼黨團齊力讓軍購條例最快於3月底前完成三讀。

國民黨智庫昨對此發出說帖，但仍有部分青壯派藍委有雜音認為，黨中央版本與選民期待離得太遠，不認同總額僅3500億版本。另有藍委提出，商購項目應爭取納入「對美貿易抵銷」，讓軍購變成經濟利基點，民眾較容易接受這種談判。

針對國民黨智庫說帖，國民黨立委徐巧芯表示，國民黨主席鄭麗文說了四遍「不能跟黨不一致」，該提醒、建議的她都做了。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，尊重國民黨提案，到時將視國民黨團最終提案版本再討論，預估二、三讀時程與國民黨相去不遠。

民進黨立委陳冠廷則質疑，國民黨版本僅編列3500億元，規模上難以應對中國日益增長的軍事能力，甚至不及民眾黨約4000億元版本。國民黨版本根本問題在於將軍購視為照清單採買武器，忽略現代國防建設是總體系統工程，這種作法等於將建軍節奏拱手讓人。

值得注意的是，智庫說帖也預告國民黨軍購版本將納入「賠償條款」，建議國民黨團要求美方明確確認台方列入優先交付序列，並取得具體承諾。為避免軍備交付延宕，合約須明定懲罰與賠償制度，延遲少於六個月：要求補償零件；延遲超過一年：按購價比例賠償；延遲超過兩年：要求以最新規格交付。

有藍委指出，台灣人民對美至少有6成好感，黨中央對基層民意卻視若無睹，與選民期待離得太遠，加上黨主席鄭麗文有意促成鄭習會，親中路線讓選區立委備感壓力，時時擔心被扣紅帽子，因此有人揚言在黨團大會要站出來反對，藍營內部對軍購條例黨團版本意見紛亂，凸顯黨內對美路線出現分歧。

世報陪您半世紀

國民黨 民眾黨 鄭麗文

上一則

台中市長盧秀燕3月訪美 定調「友美睦陸」

下一則

桃園涉偷拍狼醫 未立即撤照停業 引民眾恐慌

延伸閱讀

國民黨美西南支部團拜 喊話2028贏回政權

國民黨美西南支部團拜 喊話2028贏回政權
鄭麗文讚他助團結 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？

鄭麗文讚他助團結 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？
備戰九合一 鄭麗文：3月至少完成9成提名

備戰九合一 鄭麗文：3月至少完成9成提名
國民黨駁3/12鄭習會：鄭要到國父紀念館致敬 難道有分身

國民黨駁3/12鄭習會：鄭要到國父紀念館致敬 難道有分身

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）

89歲病母決斷食善終 「天邊孝子」搶救 丟下一句話後返美

2026-02-22 01:26

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋