藍挺3500億軍購 盼下月三讀 黨內有雜音

針對國民黨智庫軍購說帖，國民黨立委徐巧芯（圖）表示，國民黨主席鄭麗文強調「不能跟黨不一致」。（本報資料照片）

國民黨 下周即將公布國民黨版軍購條例草案，國民黨智庫說帖昨日曝光，訴求「支持軍購，嚴審商購」，強調國民黨明確支持美方已提3500億元（台幣，下同，約111億美元）軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨也會隨即提出對應版本，並盼黨團齊力讓軍購條例最快於3月底前完成三讀。

國民黨智庫昨對此發出說帖，但仍有部分青壯派藍委有雜音認為，黨中央版本與選民期待離得太遠，不認同總額僅3500億版本。另有藍委提出，商購項目應爭取納入「對美貿易抵銷」，讓軍購變成經濟利基點，民眾較容易接受這種談判。

針對國民黨智庫說帖，國民黨立委徐巧芯表示，國民黨主席鄭麗文 說了四遍「不能跟黨不一致」，該提醒、建議的她都做了。民眾黨 立院黨團主任陳智菡表示，尊重國民黨提案，到時將視國民黨團最終提案版本再討論，預估二、三讀時程與國民黨相去不遠。

民進黨立委陳冠廷則質疑，國民黨版本僅編列3500億元，規模上難以應對中國日益增長的軍事能力，甚至不及民眾黨約4000億元版本。國民黨版本根本問題在於將軍購視為照清單採買武器，忽略現代國防建設是總體系統工程，這種作法等於將建軍節奏拱手讓人。

值得注意的是，智庫說帖也預告國民黨軍購版本將納入「賠償條款」，建議國民黨團要求美方明確確認台方列入優先交付序列，並取得具體承諾。為避免軍備交付延宕，合約須明定懲罰與賠償制度，延遲少於六個月：要求補償零件；延遲超過一年：按購價比例賠償；延遲超過兩年：要求以最新規格交付。

有藍委指出，台灣人民對美至少有6成好感，黨中央對基層民意卻視若無睹，與選民期待離得太遠，加上黨主席鄭麗文有意促成鄭習會，親中路線讓選區立委備感壓力，時時擔心被扣紅帽子，因此有人揚言在黨團大會要站出來反對，藍營內部對軍購條例黨團版本意見紛亂，凸顯黨內對美路線出現分歧。