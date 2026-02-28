我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

新聞眼／盧秀燕訪美大動作 替黨撕反美標籤

記者 唐筱恬
台中市長盧秀燕即將在3月中旬訪問美國。據了解，盧秀燕2月27日特別北上夜宴國民黨立委，席中觸及軍購案。（本報資料照片）
台中市長盧秀燕3月中將訪美，預計前往美東等政治重鎮，在出訪前夜會10位國民黨立委談軍購、台美貿易協定等議題，聽取黨內不同藍委想法，但大動作北上會藍委，所拋出的政治意涵恐怕不只有蒐集意見而已，恐也有試圖「修補」藍營路線的意味。

在國民黨主席選戰前，盧秀燕高人氣在黨內幾乎定於一尊，不過就在盧秀燕棄選黨主席後，藍營大咖紛紛冒出頭，近期立法院長韓國瑜主動出擊主導朝野情勢、台北市長蔣萬安接連拋市政有感議題，紛紛讓人嗅到藍營大咖暖身氛圍。

國民黨主席鄭麗文上任後拋出「鄭習會」、「先訪陸再訪美」的主張，讓黨內青壯派藍委、中南部選將對藍營路線陷入焦慮。特別是在軍購案議題上，藍營遲遲未提出版本審查，也容易被動輒扣上「反美」大帽、有理說不清。

韓國瑜在春節時出手，發聲明回覆美國議員指軍購案將盡速處理，逼著國民黨立委就範，在開議第一天就將政院版軍購條例付委；而盧秀燕大動作「先訪美」以及頻繁會面AIT處長谷立言，不只展現國際外交能量，更有企圖拉回國民黨對美關係的意味。

盧秀燕夜宴藍委雖是春節小聚、訪美前夕交換意見，不過端看聚會名單，除了子弟兵台中3立委，與有提8000億（台幣，約256億美元）軍購案版本的國民黨立委徐巧芯外，其餘多為現任或卸任黨團幹部成員，用意恐怕不只是與「青壯派交換意見」而已。

只是當盧秀燕棄選國民黨主席後，儘管在黨內仍有一定威望，但恐怕無法實質插手黨團事務，在軍購重大議題上若有藍委發動翻盤，對國民黨恐怕也會重傷。盧秀燕即將訪美勢必觸及軍購議題，藍營一姐是否再度出手？各界都在觀察。

國民黨 盧秀燕 春節

