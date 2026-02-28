我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

港媒爆料：劉世芳收台商外甥政治獻金 內政部：陸施壓台官員

台灣新聞組／綜合28日電
港媒報導，內政部長劉世芳（圖）的外甥顏文群在大陸公司擔任高管，向劉世芳輸送政治獻金，引發各界議論。（本報資料照片）
港媒報導，內政部長劉世芳（圖）的外甥顏文群在大陸公司擔任高管，向劉世芳輸送政治獻金，引發各界議論。（本報資料照片）

港媒昨天報導，內政部長劉世芳外甥顏文群在中國大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並曾向劉世芳輸送政治獻金。大陸國台辦表示，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利。

根據台灣公司「公開資訊觀測站」資料，顏文群是在2023年擔任該公司副總經理，後再升任總經理。港媒披露，顏文群2023年至2025年往返大陸14次，批劉世芳「只許親屬賺紅錢，不許民眾搞交流」。根據監察院官網，顏文群則曾於2019年向劉世芳捐贈政治獻金10萬台幣（約3187美元）。

劉世芳並未對此公開回應，內政部政務次長馬士元表示，針對中共散布惡劣訊息攻擊劉世芳，中共妄圖以政治手段對台行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，此種以威嚇方式干預民主治理的行徑，予以最嚴正譴責。但對於有關政治獻金部分，內政部並未進一步回應。

最近國會議員身分屢遭內政部等單位質疑的民眾黨立委李貞秀說，人民依法工作生活，不應成被政治攻擊的理由，但劉世芳應思考是否因近期政治操作，才陷入雙標疑慮。國民黨團書記長林沛祥更說，若行政院重要閣員家族本身涉及在中國大陸投資獲利，可能涉及國家安全，內政部長本人應主動向民眾說明並接受監督。

香港文匯報、大公報昨天都大篇幅報導劉世芳相關新聞，指劉世芳近年鼓譟「抗中保台」，走極端路線，蓄意挑動兩岸神經，打壓陸配群體，惡意阻礙兩岸交流，「台獨」言行囂張；而劉世芳一直在台前充當「抗中保台」的急先鋒，卻又縱容其外甥顏文群在大陸三家企業擔任高管、領取高薪，並收受顏文群提供的政治獻金。

報導指出，目前任職台灣某公司總經理的顏文群，主要負責鋰電池負極材料製造，在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地3家公司，他在江西某公司擔任董事長，該公司2025年實現營業收入2.95億元人民幣（約4300萬美元），在稅收、發展補貼等方面多次享受優惠政策。

大陸國台辦發言人陳斌華說，「我們注意到有關報導，正在依法依規查處相關問題」，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利，絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。

台灣陸委會抨擊，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」。中共一再採取毫無文明底線的作法，對兩岸良性互動造成嚴重傷害。這種先恣意標定「台獨」，再連坐於無辜的模式，毫無道德底線。

內政部表示，中共妄圖以政治手段對台灣行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，政府絕不因任何政治恐嚇動搖，將持續依法行政。

這並非港媒首次揭露抗中形象鮮明的民進黨人士親屬在大陸投資情事，去年6月文匯報等曾大篇幅報導民進黨立委沈伯洋父親在大陸經商、出軌等內容。沈伯洋與劉世芳同被列為大陸所謂的「台獨頑固分子」。

內政部 中共 沈伯洋

台民間首例 嘉義市天文協會發現2顆小行星 可望有命名權

