劉世芳被指收「紅錢」 黃國昌：兩岸人民投資 別做文章

內政部長劉世芳。(聯合報系資料照片)

內政部長劉世芳遭港媒爆料，其外甥在中國大陸投資並曾提供她政治獻金。民眾黨 主席黃國昌 今說，兩岸人民往來頻繁，任何商業投資甚至工作交流很常見，沒必要做文章。國民黨副主席蕭旭岑表示，從此以後民進黨 再也沒有用「紅錢」抹紅攻擊他人的資格，這也許是劉世芳從政生涯中為數不多對台灣的貢獻。獨派團體北社則發出聲明表示，全民在此時更應團結支持依法行政的政府與公職人員，當行政官員因守護國家而承受壓力，社會的支持就是民主最堅實的後盾。

民眾黨前主席柯文哲、黃國昌今騎行一日北高活動，凌晨6時從北投關渡宮出發。會前被問及劉世芳外甥遭爆在陸工作，並曾捐劉世芳政治獻金。黃國昌說，台灣跟中國，兩岸人民之間的往來非常頻繁，有任何商業跟投資，甚至是工作交流非常常見，沒必要特別做文章。

黃國昌表示，這件事情也提醒大家，有時候民進黨用意識形態政治操作的時候，大家都希望用相同標準，讓兩岸往來能夠正常和諧，不要因為這些政治上的撕裂，而去影響到其他不相干的人，這種政治風氣應該要停止。

民眾黨前主席柯文哲、黨主席黃國昌及黨公職一同騎行一日北高。(記者劉懿萱／攝影)

蕭旭岑則表示，劉世芳政治獻金案最大的意義，是證明民進黨政客的家人在大陸賺錢的不可勝數，更證明兩岸經貿頻繁正常，更有益於兩岸發展。民進黨的邏輯，是只要去大陸就是「染紅」，但事實真相是，民進黨政客「左手抹紅別人，右手收所謂的紅錢」。那麼，民進黨有什麼資格再妖魔化主張兩岸正常交流交往，加強經貿往來的在野黨？

蕭旭岑說，劉世芳案對台灣的啟示，是從此以後，民進黨再也沒有用「紅錢」抹紅攻擊他人的資格。這是一個好的發展，也許是劉世芳從政生涯中為數不多對台灣的貢獻。

北社聲明指出，請大家一起給劉世芳鼓勵與支持，也肯定劉世芳為守護國家安全所展現的操守與擔當。內政部肩負戶政、移民、警政與國土安全等核心任務，相關決策本就涉及高度敏感與風險承擔，劉世芳在處理爭議性個案時，依法行政、公開說明，承擔政治壓力而不迴避責任，社會更應清楚辨識是非，給予支持。。

北社指出，譴責中共以政治手段製造寒蟬效應，干預民主治理，以親屬經商或個人往來作為施壓工具，透過標籤化與選擇性指控進行威嚇，本質上就是企圖迫使公務體系退縮，讓未來所有官員在涉及兩岸或國安議題時自我設限，對於這種長臂管轄與跨境威嚇行為，必須清楚表態，台灣的國家運作與民主治理，不受外部勢力干預影響。