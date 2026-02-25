批蔣萬安育兒減工時是「騙局」 吳思瑤：覆蓋率只有0.03%

民進黨立委吳思瑤提出兩點關鍵，批蔣萬安照顧家長的誠意，連0.1%都不到，光從這些基本數字上來看，就知道是騙局一場。(聯合報系資料照片)

台北市長蔣萬安 本周市政會議宣布，3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少一小時工作，引發討論。民進黨 立委吳思瑤提出兩點關鍵，批蔣萬安照顧家長的誠意，連0.1%都不到，光從這些基本數字上來看，就知道是騙局一場。

「這不是騙票，什麼是騙票？」吳思瑤提出兩點，指出蔣萬安「育兒減工時計畫」一搓就破，首先台北市18萬間公司，只有55間公司能申請，每間公司最多只限10人申請，「也就是覆蓋率只有0.03%。」

吳思瑤說，其次台北市有24萬家長，補助八成一小時時薪需要87億，蔣市府只編列550萬預算，「編列預算只有需求面的0.06%」，可以說蔣萬安照顧家長的誠意，連0.1%都不到，先不講可行性及合理性，光從這些基本數字上來看，就知道是騙局一場。

吳思瑤批，政策的執行配套全都沒有，不論企業或勞工都沒有溝通，竟三天後就要上路，蔣萬安當了兩年市長，「政策能力怎麼還是那麼low？」為家長減負擔的政策方向確實可以討論，但不能為快而外、為德不卒，「蔣萬安，不只『蔣大話』、『蔣笑話』，根本就在『蔣X話』！」