我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

未上演表決大戰…柯建銘卸任黨團總召 蔡其昌擁抱交接

記者張曼蘋、周佑政／台北25日電
立法院24日上午新春團拜，立法院長韓國瑜（前排左四）、立法院副院長江啟臣（前排左三）等立委紛紛向立委柯建銘（前排左二）致意送暖。韓國瑜致詞時還打趣稱，「柯建銘今天看起來多麼慈眉善目，不然平常柯都狂罵我」。（記者潘俊宏／攝影）
立法院24日上午新春團拜，立法院長韓國瑜（前排左四）、立法院副院長江啟臣（前排左三）等立委紛紛向立委柯建銘（前排左二）致意送暖。韓國瑜致詞時還打趣稱，「柯建銘今天看起來多麼慈眉善目，不然平常柯都狂罵我」。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨立法院黨團新任幹部昨天出爐，經過協調，原任總召柯建銘卸任，確定由新系立委蔡其昌接任，並未上演表決大戰。與會立委轉述，柯建銘表示投票將不利黨團和諧，因此主動表達願意協助蔡其昌，最終兩人「擁抱交接」；蔡其昌說，謝謝柯建銘成全，願意站在傳承、世代接班概念，他大讚柯建銘是黨團最好顧問。

民進黨團昨完成「柯下蔡上」世代交替，立法院長韓國瑜在院會結束後，第一時間趕赴柯建銘辦公室探視。韓國瑜說，兩人30多年前同一天進入立法院，都是老同事，他特別來為老朋友打氣加油，並叮囑柯卸下繁重黨務後要「注意身心調節」。立法院昨天上午新春團拜時，韓國瑜還公開笑稱柯建銘看起來多麼慈眉善目，他非常高興，「不然平常柯建銘都狂罵我」，立法院副院長江啟臣等朝野立委也紛紛送暖，特地向柯舉杯致意。

民進黨團大會昨發出強制動員令，要求全員出席。與會立委轉述，昨天黨團大會前，柯建銘希望能私下再跟蔡其昌協調，不要直接投票，否則會對黨團內部的團結不利，新系立委沈發惠等人主張「今天就應該要決定」；柯建銘隨後表達願意協助蔡其昌，民進黨立委吳秉叡趕緊說，「柯總召的意思就是要交棒」，在場立委鼓掌叫好。

民進黨團新任七長昨確定，總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄、書記長范雲，副幹事長沈伯洋、陳培瑜，副書記長吳沛憶、黃捷。蔡其昌會後除感謝柯建銘，也說這是一個重擔，未來民進黨團內部會團結合作，若遇到重大挑戰或疑難雜症，柯建銘都是最好的顧問，他跟柯建銘亦師亦友，於公於私感情都很好，他私下會多請益柯。

蔡其昌說，民進黨是執政黨，黨團跟行政部門必須維持最好的溝通跟互動，不希望再出現過去行政院做什麼、執政黨團對資訊和進程都不了解的情況，未來如何建立行政立法更好的溝通默契，將是黨團重要的責任和方向；希望接下來朝野互動能更加理性和諧，共同為台灣人民著想。

總統府秘書長潘孟安昨以「一生懸命，守護台灣」發文表示，老柯就像民進黨在國會的「定海神針」，雖然卸下總召頭銜，但未來的路還要一起為台灣繼續打拚。他常說老柯是議場的魔術師，也是國會的活字典，在民進黨是國會少數的艱困年代，柯建銘憑藉對議事規則的精準掌握，擋下無數不公義的錢坑法案，最讓他印象深刻的是三一八學運時期，「我們一群人為學生守住議場的門，也為台灣守下民主與自由」。

世報陪您半世紀

柯建銘 民進黨 韓國瑜

上一則

新聞眼／永遠的保皇黨 不得不屈服「德意志」

下一則

綠指「統問統答」有違憲爭議 總統國情報告協商破局

延伸閱讀

台立院「喬王」從此絕響 柯建銘輸在「萬年」2字

台立院「喬王」從此絕響 柯建銘輸在「萬年」2字
韓國瑜：藍黨團有窒息危機 軍購條例誤判恐四面楚歌

韓國瑜：藍黨團有窒息危機 軍購條例誤判恐四面楚歌
柯建銘卸任總召 潘孟安：傳承是為了走更遠的路

柯建銘卸任總召 潘孟安：傳承是為了走更遠的路
五院茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立院國情報告

五院茶敘 韓國瑜：賴總統願赴立院國情報告

熱門新聞

海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶