綠指「統問統答」有違憲爭議 總統國情報告協商破局

台灣新聞組／台北25日電
問答形式談不攏，總統國情報告協商破局；圖為賴清德總統出席海基會大陸台商春節活動時表示，希望台灣與大陸能對話取代對抗。（記者黃仲裕／攝影）
問答形式談不攏，總統國情報告協商破局；圖為賴清德總統出席海基會大陸台商春節活動時表示，希望台灣與大陸能對話取代對抗。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德總統前天與五院院長新春茶敘，同意赴立法院國情報告。立法院長韓國瑜昨下午召開朝野協商，韓國瑜建議全程兩小時，還打趣稱「總統66歲，要考慮他的攝護腺」，但朝野對問答形式喬不攏，最後協商破局、擇期再談。韓國瑜說，希望大家都能達成共識，「總統來就成功，沒有共識就是零分，又是虛晃一招」，希望開創新局、成立典範。

立法院民進黨團新任總召蔡其昌說，協商前已與府方連繫，賴清德願意到立院國情報告，但「統問統答」是有違憲爭議，總統願意在國情報告後留下來聽大家意見，聽完後也願意再做第二次發言。國民黨團則主張賴清德三次「再說明」機會，國民黨團總召傅崐萁說，希望在不設限框架下，賴總統不只來報告，對於各政黨提出的問題，也要有清晰明白回答。民眾黨團總召陳清龍說，國情報告要對軍購、台美協議，以及政院不副署三讀法案一事做說明。

第二輪發言討論國情報告形式就嚴重卡關，民眾黨提議三黨團各派兩位發言，傅崐萁則提議國民黨團9位、民進黨團9位、民眾黨團兩位；蔡其昌則建議藍綠白人數各兩位，或是藍綠各三位、白營一位。韓國瑜則建議，全程以兩小時為限，由總統國情報告30分鐘後，接著各黨團推派立委發言，接著再由總統說明；人數建議為國民黨團5位、民進黨團5位、民眾黨團兩位，12人剛好1小時。韓還打趣說，「總統66歲，要考慮他的攝護腺」，1小時後要讓總統休息10分鐘。

朝野協商大約1個多小時仍破局，韓國瑜最後裁示「持續溝通、擇期協商」。民進黨團副幹事長陳培瑜批評，「就是傅崐萁一人主導，讓本會期首次協商破局，讓賴總統國情報告被擋」。

國民黨立委謝龍介表示，他一定會去登記，好久沒有跟賴總統、當年的賴市長請教了。基於對元首禮遇，統問統答確實較恰當，但不要小看賴清德，賴從國大代表到立委、台南市長、行政院長、總統，基本上對答流利，賴總統也許不像在台南市議會那般電光火石，就算到立法院即問即答，也沒有幾個立委可以討得了便宜，民進黨不要扯後腿，「賴總統不是你們想的肉腳」。

國民黨主席鄭麗文呼籲，賴清德大大方方、堂堂正正到國會來報告，重大決策尤其攸關國家安全，來報告就沒事，國會都是人民一票一票選出來的，國會通過的法案要遵守，就不需要有那麼多奇怪的事情發生；國民黨同意開始審查軍購特別條例，至於問答方式，尊重黨團的決定。

台中市長盧秀燕說，台美對等關稅關係到國家的經濟生存戰略，建議賴總統國情報告應接受「即問即答」，才能有效釐清。

