我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

新聞眼／綠到出汁能翻盤？龍妃過招28年 第6戰未必「信賴」

記者李成蔭
陳亭妃（左二）到桃園為民進黨議員鄭淑方助選。(記者鄭國樑／攝影)
陳亭妃（左二）到桃園為民進黨議員鄭淑方助選。(記者鄭國樑／攝影)

春節已過，年底百里侯選舉戰鼓頻催。人稱「龍介仙」的國民黨立委謝龍介再戰台南市長，對上人稱「台南媽祖婆」的民進黨立委陳亭妃；連同議員等選舉在內，謝龍介這次將第6度對戰陳亭妃，兩人選戰交手長達28年，再度棋逢對手，謝龍介全力一搏。

謝龍介在「綠到出汁」的台南深耕已久，為國民黨在南部開疆闢土，從最基層的里長起家，前後共擔任5屆議員；他一口流利閩南語最廣為人知，連台南綠營政治人物還請教他「在哪裡學的？」謝龍介過去台語質詢台南市長賴清德，秘雕、黑白郎君等布袋戲偶都曾搬上檯面，兩人唇槍舌劍成經典畫面，甚至留下「一生監督你一人」的網路金句。

憑藉口才便給，謝龍介2022年對上尋求連任的台南市長黃偉哲，僅小輸4萬5000多票，大大鼓舞藍軍士氣；民進黨在台南主政多年，爆發八八槍擊案、光電弊案、颱風救災不力等負面事件，藍營頗有一拚翻盤的機會。

不過，台南是賴總統政治發跡本命區，謝龍介坦言面對的是一場「國家級選戰」，幾乎是在跟賴總統選「沒有樂觀的本錢」；過去台南市民對國民黨都無感，如今逐漸會與他合照，並主動發布上網路。當台南市民不一定要「信賴」，也許就是國民黨撼動台南的契機。

謝龍介經常上直播與選民直接互動，以非典型的選戰策略深入基層。儘管台南曾被太陽花學運領袖、現任國安會副秘書長林飛帆稱為綠營「推顆西瓜都會當選」的縣市，但謝龍介已感受台南市民起風了。能否延續上屆創藍營得票紀錄的氣勢，一如「台南土地公」深入綠營票倉，就看民意風向威力有多大。

世報陪您半世紀

國民黨 民進黨 賴清德

上一則

居家清潔男暗夜潛入行竊 性侵女主人還強索錢判10年8月

下一則

二次詐騙…詐團假扮檢警、駭客幫追回財損 再剝一層皮

延伸閱讀

1.25兆國防預算 賴清德稱負擔得起 謝龍介：支出達臨界點

1.25兆國防預算 賴清德稱負擔得起 謝龍介：支出達臨界點
台立院大亂鬥…柯建銘拐杖擊中徐巧芯 10立委傷害罪起訴

台立院大亂鬥…柯建銘拐杖擊中徐巧芯 10立委傷害罪起訴
議場大亂鬥 柯建銘、謝龍介等7藍委3綠委遭起訴

議場大亂鬥 柯建銘、謝龍介等7藍委3綠委遭起訴
陳亭妃與賴十分熱絡 嗆林俊憲「切割郭信良是什麼意思」

陳亭妃與賴十分熱絡 嗆林俊憲「切割郭信良是什麼意思」

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋