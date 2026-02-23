新聞眼／綠到出汁能翻盤？龍妃過招28年 第6戰未必「信賴」

陳亭妃（左二）到桃園為民進黨議員鄭淑方助選。(記者鄭國樑／攝影)

春節已過，年底百里侯選舉戰鼓頻催。人稱「龍介仙」的國民黨 立委謝龍介再戰台南市長，對上人稱「台南媽祖婆」的民進黨 立委陳亭妃；連同議員等選舉在內，謝龍介這次將第6度對戰陳亭妃，兩人選戰交手長達28年，再度棋逢對手，謝龍介全力一搏。

謝龍介在「綠到出汁」的台南深耕已久，為國民黨在南部開疆闢土，從最基層的里長起家，前後共擔任5屆議員；他一口流利閩南語最廣為人知，連台南綠營政治人物還請教他「在哪裡學的？」謝龍介過去台語質詢台南市長賴清德 ，秘雕、黑白郎君等布袋戲偶都曾搬上檯面，兩人唇槍舌劍成經典畫面，甚至留下「一生監督你一人」的網路金句。

憑藉口才便給，謝龍介2022年對上尋求連任的台南市長黃偉哲，僅小輸4萬5000多票，大大鼓舞藍軍士氣；民進黨在台南主政多年，爆發八八槍擊案、光電弊案、颱風救災不力等負面事件，藍營頗有一拚翻盤的機會。

不過，台南是賴總統政治發跡本命區，謝龍介坦言面對的是一場「國家級選戰」，幾乎是在跟賴總統選「沒有樂觀的本錢」；過去台南市民對國民黨都無感，如今逐漸會與他合照，並主動發布上網路。當台南市民不一定要「信賴」，也許就是國民黨撼動台南的契機。

謝龍介經常上直播與選民直接互動，以非典型的選戰策略深入基層。儘管台南曾被太陽花學運領袖、現任國安會副秘書長林飛帆稱為綠營「推顆西瓜都會當選」的縣市，但謝龍介已感受台南市民起風了。能否延續上屆創藍營得票紀錄的氣勢，一如「台南土地公」深入綠營票倉，就看民意風向威力有多大。