黑白集／看美法治示範 「賴清德大法官」無愧？

「賴清德大法官」能制衡濫權總統？（本報資料照片）

美國聯邦最高法院以6比3否決川普關稅 政策，6票中不僅有3票來自共和黨總統提名的大法官 ，其中兩人還是川普親自提名，在權勢與憲法之前，他們勇敢做出制衡濫權總統的抉擇。由此可見，川普上任後，雖然美國也在崩壞，但至少民主法治的基石已很深厚。對比之下，台灣只能說民主還在蹣跚學步。

賴政府選在過年前夕簽署並公布台美對等貿易協定，儘管政院精心設計一場宣揚關稅談判「有為有守」的珍奶記者會，但這種安排的時機顯然就是刻意淡化關稅談判後座力。

其實若真談得好棒棒，依照民進黨性格一定會大肆宣傳，一如扁政府時代通車的雪隧，就至少舉行過6次貫通典禮、11次剪綵大會，豈會錦衣夜行？只是，賴政府機關算盡，刻意挑在過年前宣布，沒想到老天爺卻在收假前夕打臉，前功盡棄。

這次做成否決關稅政策判決的美國聯邦最高法院，9名大法官有6人由共和黨總統提名，人數占優勢，其中包括投下否決票的首席大法官羅伯茲。過去川普曾以「歐巴馬法官」貶抑推翻其移民政策的聯邦地方法院法官，羅伯茲就挺身捍衛司法權獨立，直言美國沒有「歐巴馬法官」或「川普法官」，也沒有「布希法官」或「柯林頓法官」。相信此時的川普應該很羨慕賴總統擁有5名「賴清德大法官」！（轉載自聯合報）