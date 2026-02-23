我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

黑白集／看美法治示範 「賴清德大法官」無愧？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
「賴清德大法官」能制衡濫權總統？（本報資料照片）
「賴清德大法官」能制衡濫權總統？（本報資料照片）

美國聯邦最高法院以6比3否決川普關稅政策，6票中不僅有3票來自共和黨總統提名的大法官，其中兩人還是川普親自提名，在權勢與憲法之前，他們勇敢做出制衡濫權總統的抉擇。由此可見，川普上任後，雖然美國也在崩壞，但至少民主法治的基石已很深厚。對比之下，台灣只能說民主還在蹣跚學步。

賴政府選在過年前夕簽署並公布台美對等貿易協定，儘管政院精心設計一場宣揚關稅談判「有為有守」的珍奶記者會，但這種安排的時機顯然就是刻意淡化關稅談判後座力。

其實若真談得好棒棒，依照民進黨性格一定會大肆宣傳，一如扁政府時代通車的雪隧，就至少舉行過6次貫通典禮、11次剪綵大會，豈會錦衣夜行？只是，賴政府機關算盡，刻意挑在過年前宣布，沒想到老天爺卻在收假前夕打臉，前功盡棄。

這次做成否決關稅政策判決的美國聯邦最高法院，9名大法官有6人由共和黨總統提名，人數占優勢，其中包括投下否決票的首席大法官羅伯茲。過去川普曾以「歐巴馬法官」貶抑推翻其移民政策的聯邦地方法院法官，羅伯茲就挺身捍衛司法權獨立，直言美國沒有「歐巴馬法官」或「川普法官」，也沒有「布希法官」或「柯林頓法官」。相信此時的川普應該很羨慕賴總統擁有5名「賴清德大法官」！（轉載自聯合報）

世報陪您半世紀

川普 關稅 大法官

上一則

謝龍介對上陳亭妃稱「台南基層起風了」承諾只做4年

下一則

年節團聚壓力大 北市、桃園精神醫院急診就醫者增

延伸閱讀

川普擬2階段打到伊朗屈服 紐時曝伊代理勢力密謀襲美2據點

川普擬2階段打到伊朗屈服 紐時曝伊代理勢力密謀襲美2據點
川普4月訪中拚大場面 美中關係走向取決關稅與台灣

川普4月訪中拚大場面 美中關係走向取決關稅與台灣
應對川普 台要守住底氣

應對川普 台要守住底氣
川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋