我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

新北市長選舉三黨備戰 藍白合年後啟動 綠陸空戰齊發

記者林媛玲、江婉儀、林佳彣／台北22日電
國民黨新北市長參選人李四川（右）大年初一到板橋土地公廟參拜，低調發送小紅包。（圖／李四川辦公室提供）
國民黨新北市長參選人李四川（右）大年初一到板橋土地公廟參拜，低調發送小紅包。（圖／李四川辦公室提供）

國民黨將在春節過後推動新北市長藍白合，民眾黨參選人黃國昌昨表示政見還是會按部就班推出，藍白共同政見持續與國民黨交換意見，大部分已底定，會挑適當的時間點報告。國民黨回應，過完年將安排時間見面討論，時間到就會公布結果。 民進黨參選人蘇巧慧說，她自有節奏，將長跑當短跑衝，陸戰、空戰齊發，昨發布第三部選舉影片。

藍營將推台北副市長李四川參選新北市長，春節前他表示不排斥與黃國昌以民調決定；黃則說若李出線，他不會當副手。黃國昌昨到中和烘爐地參拜受訪表示，他的政見還是會按部就班推出，本周也會有新的政見發表會。

黃國昌說，藍白共同政見大部分已底定， 會再挑一個雙方認為適當的時間點再向台灣社會報告。

國民黨秘書長李乾龍對此表示，黨部相關成員在過年前就已與民眾黨密切聯繫，過完年會安排時間見面及討論，時間到了就會公布藍白合的結果。

李四川今將與立法院副院長江啟臣在新店太平宮發送小紅包，展開暖身。他說，趁春節年假前往，至於藍白合部分交由黨部溝通，他遵照黨部協調、安排；對月底請辭倒數計時，屆時交由市長蔣萬安核定。

針對藍白規畫，民進黨參選人立委蘇巧慧表示，選舉就是一場馬拉松，每個人都有自己的配速。她的節奏就是長跑當成短跑衝，也會陸戰、空戰齊發，希望能夠透過更多的方式，讓新北市民認識、肯定自己，能夠獲得大家的支持。

蘇巧慧昨推出「會做事、事做對」系列影片第三部是有關「填河造陸」，她說，要用創新的方法，不但整治大漢溪，而且加固堤防，甚至開通大漢溪堤外便道，讓三重到鶯歌只要卅分鐘，就能夠有快速平穩的道路直接到達。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）21日前往三峽長福巖清水祖師廟參拜。（記者江婉儀...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）21日前往三峽長福巖清水祖師廟參拜。（記者江婉儀／攝影）
面對新北市長選舉，黃國昌（中）21日表示本周還是會推出新的政見發表會。（記者林媛...
面對新北市長選舉，黃國昌（中）21日表示本周還是會推出新的政見發表會。（記者林媛玲／攝影）

世報陪您半世紀

黃國昌 國民黨 春節

上一則

張善政桃市長拚連任傳組幕僚團隊 綠人選未決基層焦慮

下一則

越南女生遊台中錢包留單車 台人路不拾遺讓她手舞足蹈

延伸閱讀

台美關稅 藍：應重啟談判 白：藉機調整協定

台美關稅 藍：應重啟談判 白：藉機調整協定
川普關稅被判違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判

川普關稅被判違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判
卓榮泰留任行政院長 新會期朝野繼續鬥

卓榮泰留任行政院長 新會期朝野繼續鬥
台美貿易協定衝擊農業 黃國昌要政府做好一件事

台美貿易協定衝擊農業 黃國昌要政府做好一件事

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我