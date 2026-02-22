我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

黑白集／吉凶各自解讀…國運在人不在籤 只待人民撥亂

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
大年初五開工日，松山霞海城隍廟依循傳統百年習俗，舉行接財神開工科儀、並抽出丙午年台灣「國家經濟籤」，抽出「上上籤」。(本報資料照片)
大年初五開工日，松山霞海城隍廟依循傳統百年習俗，舉行接財神開工科儀、並抽出丙午年台灣「國家經濟籤」，抽出「上上籤」。(本報資料照片)

近十餘年來，宮廟抽「國運籤」漸成國人新春話題。大年初四民間傳統接神日，全台各大宮廟陸續抽出國運籤，從下下籤、中下籤、中上籤到上上籤，吉凶交錯，喜憂參半。政治人物各依立場解讀，但人民該信那一籤？

抽籤本屬機率性質，抽國運籤更有政治解讀問題。但綜觀各地知名宮廟國運籤，則整體氛圍偏保守，如「抱薪救火火增煙」、「夜行燈火中途滅」、「秋冬括括雨霏霏」、「天災時氣必有傷」、「黃金忽然變成鐵」等籤句，都是預警意味濃厚。即使是轉危為安的籤詩，也要團結和諧、積極行動，國運才能先憂後吉。

較受矚目的是，大甲鎮瀾宮和旗山天后宮巧合抽出同樣的中上籤，解籤人說寓意「撥亂反正」。行政院長卓榮泰稱是神明的啟示，要國人努力，希望台灣不要亂，就不用撥，不要亂，就會有秩序。賴政府屢稱國會亂政，但從大罷免、五人釋憲到閣揆不副署，賴政府就是台灣民主憲政最大亂源。

一首籤詩解百樣難，因此往往語意含糊，人們各取所需解讀，當然不可能影響國運。其實衡量國運，不外國家安全、政治穩定、經濟繁榮、人民幸福，顯然領導人的格局與作為，更是國運的關鍵。賴政府不知反省，還以撥亂之姿對付在野黨，自然亂上加亂，只能等待人民撥亂反正了。終究，國運在人不在籤！（轉載自聯合報）

世報陪您半世紀

罷免 卓榮泰

上一則

台學者：華府趕進度 避免過度刺激北京恐調整對台軍售

下一則

台中選戰如何藍白合？柯文哲：先等藍整合再談

延伸閱讀

冷眼集╱國會「人頭」比不過 賴政府極盡情勒人民恐遭反噬

冷眼集╱國會「人頭」比不過 賴政府極盡情勒人民恐遭反噬
「黃金忽然變成鐵」 北港朝天宮國運中下籤 奉天宮上上籤

「黃金忽然變成鐵」 北港朝天宮國運中下籤 奉天宮上上籤
台美貿易協定衝擊農業 黃國昌要政府做好一件事

台美貿易協定衝擊農業 黃國昌要政府做好一件事
市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我