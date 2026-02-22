黑白集／吉凶各自解讀…國運在人不在籤 只待人民撥亂

大年初五開工日，松山霞海城隍廟依循傳統百年習俗，舉行接財神開工科儀、並抽出丙午年台灣「國家經濟籤」，抽出「上上籤」。(本報資料照片)

近十餘年來，宮廟抽「國運籤」漸成國人新春話題。大年初四民間傳統接神日，全台各大宮廟陸續抽出國運籤，從下下籤、中下籤、中上籤到上上籤，吉凶交錯，喜憂參半。政治人物各依立場解讀，但人民該信那一籤？

抽籤本屬機率性質，抽國運籤更有政治解讀問題。但綜觀各地知名宮廟國運籤，則整體氛圍偏保守，如「抱薪救火火增煙」、「夜行燈火中途滅」、「秋冬括括雨霏霏」、「天災時氣必有傷」、「黃金忽然變成鐵」等籤句，都是預警意味濃厚。即使是轉危為安的籤詩，也要團結和諧、積極行動，國運才能先憂後吉。

較受矚目的是，大甲鎮瀾宮和旗山天后宮巧合抽出同樣的中上籤，解籤人說寓意「撥亂反正」。行政院長卓榮泰 稱是神明的啟示，要國人努力，希望台灣不要亂，就不用撥，不要亂，就會有秩序。賴政府屢稱國會亂政，但從大罷免 、五人釋憲到閣揆不副署，賴政府就是台灣民主憲政最大亂源。

一首籤詩解百樣難，因此往往語意含糊，人們各取所需解讀，當然不可能影響國運。其實衡量國運，不外國家安全、政治穩定、經濟繁榮、人民幸福，顯然領導人的格局與作為，更是國運的關鍵。賴政府不知反省，還以撥亂之姿對付在野黨，自然亂上加亂，只能等待人民撥亂反正了。終究，國運在人不在籤！（轉載自聯合報）