台中選戰如何藍白合？柯文哲：先等藍整合再談

台灣新聞組／綜合22日電
民眾黨前主席柯文哲（前排中）21日赴台中走春，與黨籍議員參選人合體造勢，支持者搶合影。（記者趙容萱／攝影）
民眾黨前主席柯文哲（前排中）21日赴台中走春，與黨籍議員參選人合體造勢，支持者搶合影。（記者趙容萱／攝影）

台中市長選戰升溫，國民黨江、楊之爭預計3月底民調決勝負，兩人春節衝刺。民眾黨前主席柯文哲昨表示，民眾黨在台中市長沒規畫提名，等國民黨整合完成，再來討論藍白合作。民進黨何欣純過年期間有賴總統、卓揆等大咖加持，令藍營基層焦慮。

柯文哲昨與民眾黨台中市議員參選人走春，鎖定太平、北屯、豐原、西屯等人口密集區，力拚三席以上議員席次。針對台中市長選戰，柯表示白營目前沒有提名規畫，既然國民黨已經訂出民調與提名的期程，民眾黨會等藍營整合完畢，再討論藍白合要怎麼做。柯昨中午到豐原時，也與前台中縣長廖了以合體。

國民黨中央月中完成協調，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的黨內提名之爭，將在3月最後一周辦理內參全民調決勝負。距離民調還剩一個多月，江、楊皆把握春節積極走動，盡可能爭取基層支持。

江啟臣從除夕到初四走過全市逾20座宮廟，初一和台中市長盧秀燕、楊瓊瓔一起到十多座宮廟發福袋，初二在豐原慈濟宮和立法院長韓國瑜合體，廖了以也站台大喊「票投江啟臣」。江今天會到新北與新北市長參選人李四川發小紅包，北、中互相拉抬聲勢。

楊瓊瓔不遑多讓，初一到初三走訪27座宮廟，包含初一和盧、江走春發福袋，初二、初三走遍山城、海線與屯區，初四繼續到潭子、新社、北屯等地。楊表示，市場與廟口最能直接傾聽民意，會繼續深入地方。

盧秀燕始終沒有明確表態支持對象，她此前多次建議黨中央加速期程、不要拖到3月底，未獲正面回應；外界盛傳盧與黨主席鄭麗文不合，盧2月中強調和鄭「情同姐妹」。另方面，藍營基層不少議員擔心市長提名期程太晚，年假期間就難以合體造勢，恐影響議員選舉。

何欣純是目前唯一確定出戰的台中市長參選人，春節期間把握「先發」優勢，走訪超過30座宮廟，初三、初四分別和賴清德總統、行政院長卓榮泰合體，展現民進黨「定於一尊」的氣勢。何欣純表示，她會扮演中央與地方的溝通橋梁，讓世界看見台中的實力。

民調 民眾黨 國民黨

