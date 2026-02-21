我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

卓榮泰留任行政院長 新會期朝野繼續鬥

台灣新聞組／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰（中）20日赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。（記者趙容萱／攝影）
行政院長卓榮泰（中）20日赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。（記者趙容萱／攝影）

「賴卓體制」與在野黨高度對立，行政、立法僵局難解。立法院新會期下周二（24日）開議，據了解，行政院長卓榮泰可望繼續帶領內閣團隊推動施政，多數部會首長可望留任，短期內「賴卓體制」仍穩固。民進黨內認為，這意味賴總統認同、肯定卓榮泰堅持與藍白對抗的施政風格，接下來朝野針鋒相對的場面仍將不斷上演。

賴政府執政逾一年半，朝野持續在立法院「惡鬥」。針對國會多數三讀通過的法案，行政院多次以覆議、聲請釋憲及暫時處分，乃至「不副署」等憲政手段反制。立院新會期即將開議，一位黨政人士表示，行政院長職務沒有異動，代表賴總統認同、肯定卓榮泰與執政團隊一年多來的施政成果與「施政風格」。

卓內閣提出的今年度中央政府總預算案及1.25兆元（台幣，同下，約393億美元）的國防預算特別條例草案，仍在國會卡關，而執政高層也認定，立法院在上會期尾聲三讀的黨產條例、衛星廣播電視法、立法院組織法等修正案是違反民主的「惡法」；民進黨人士表示，賴總統與卓榮泰在相關議題上，不與在野黨妥協的態度已十分清楚，短期內朝野要改善，自然也不容易，「立院新會期，朝野勢必將持續政治角力」。

台中大甲鎮瀾宮前晚抽出國運的「人口籤」為「中上」籤，解籤人指出，今年國運主軸為「撥亂反正」。卓榮泰昨天受訪時說，神明的啟示，接下來就是要國人來努力，「我希望台灣不要亂，就不用『撥』，而且不要亂，就會非常的有秩序」。

卓榮泰昨一早赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。被問及大甲鎮瀾宮抽出國運中上籤，要「撥亂反正、求共識」，卓榮泰說，神明的啟示，接下來就是要國人來努力，「我希望台灣不要亂，就不用『撥』，而且不要亂，就會非常的有秩序。新的一年，大家往好的方向想，往好的方向做，我們也會往好的方向走」。

不過，民眾黨主席黃國昌昨到彰化縣走春表示，民眾黨支持台灣強化自主防衛能力，但沒辦法容忍國防軍購開出一張空白支票，在美方還沒宣布同意要賣何種軍購項目給台灣之前，民眾黨將扮演好監督角色。

台灣民眾黨主席黃國昌（右三）20日到彰化縣走春，幫支持者簽名。（記者簡慧珍／攝影...
台灣民眾黨主席黃國昌（右三）20日到彰化縣走春，幫支持者簽名。（記者簡慧珍／攝影）

賴清德總統過年參拜行程中，不忘呼籲朝野通過1.25兆元軍購特別條例。黃國昌昨到彰化縣二林鎮，陪民眾黨提名的縣議員參選人洪雅玲向民眾拜年，被記者問到1.25兆元軍購特別條例草案在國會卡關，他說，民眾黨立場向來清楚，支持台灣強化自主防衛能力，但沒辦法容許開一張空白支票，因此民眾黨早就提出黨版軍購特別條例草案，針對美方已宣布台灣需要的軍購，都在這個版本中。

黃國昌又說，至於美方會不會有第二輪軍購項目宣布，民眾黨會審慎加以觀察，因為如果連美方都還沒宣布要賣台灣什麼樣子的軍購項目，台灣國會會扮演好理性監督角色，所以他還是要呼籲，政府面對國防經費增加時，在強化台灣自主防衛能力的同時，也要站在台灣人民的立場，把守台灣人民的納稅錢。

世報陪您半世紀

民眾黨 卓榮泰 黃國昌

上一則

少年擅闖高雄輕軌 遭擦撞未受傷 釀停駛40分鐘送辦

下一則

赴泰國帶貓賺20萬？女遭拐去緬詐騙園區被痛毆、逼拍裸照

延伸閱讀

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責
卓榮泰探視陳光復 高雄榮總：狀況改善將協助復健

卓榮泰探視陳光復 高雄榮總：狀況改善將協助復健
卓榮泰將續留 內閣改組機率低 藍委：卓不換 立院僵局如何解套

卓榮泰將續留 內閣改組機率低 藍委：卓不換 立院僵局如何解套
曾經的昌粉要他找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

曾經的昌粉要他找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」