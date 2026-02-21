卓榮泰留任行政院長 新會期朝野繼續鬥

行政院長卓榮泰（中）20日赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。（記者趙容萱／攝影）

「賴卓體制」與在野黨高度對立，行政、立法僵局難解。立法院新會期下周二（24日）開議，據了解，行政院長卓榮泰 可望繼續帶領內閣團隊推動施政，多數部會首長可望留任，短期內「賴卓體制」仍穩固。民進黨內認為，這意味賴總統認同、肯定卓榮泰堅持與藍白對抗的施政風格，接下來朝野針鋒相對的場面仍將不斷上演。

賴政府執政逾一年半，朝野持續在立法院「惡鬥」。針對國會多數三讀通過的法案，行政院多次以覆議、聲請釋憲及暫時處分，乃至「不副署」等憲政手段反制。立院新會期即將開議，一位黨政人士表示，行政院長職務沒有異動，代表賴總統認同、肯定卓榮泰與執政團隊一年多來的施政成果與「施政風格」。

卓內閣提出的今年度中央政府總預算案及1.25兆元（台幣，同下，約393億美元）的國防預算特別條例草案，仍在國會卡關，而執政高層也認定，立法院在上會期尾聲三讀的黨產條例、衛星廣播電視法、立法院組織法等修正案是違反民主的「惡法」；民進黨人士表示，賴總統與卓榮泰在相關議題上，不與在野黨妥協的態度已十分清楚，短期內朝野要改善，自然也不容易，「立院新會期，朝野勢必將持續政治角力」。

台中大甲鎮瀾宮前晚抽出國運的「人口籤」為「中上」籤，解籤人指出，今年國運主軸為「撥亂反正」。卓榮泰昨天受訪時說，神明的啟示，接下來就是要國人來努力，「我希望台灣不要亂，就不用『撥』，而且不要亂，就會非常的有秩序」。

卓榮泰昨一早赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。被問及大甲鎮瀾宮抽出國運中上籤，要「撥亂反正、求共識」，卓榮泰說，神明的啟示，接下來就是要國人來努力，「我希望台灣不要亂，就不用『撥』，而且不要亂，就會非常的有秩序。新的一年，大家往好的方向想，往好的方向做，我們也會往好的方向走」。

不過，民眾黨 主席黃國昌 昨到彰化縣走春表示，民眾黨支持台灣強化自主防衛能力，但沒辦法容忍國防軍購開出一張空白支票，在美方還沒宣布同意要賣何種軍購項目給台灣之前，民眾黨將扮演好監督角色。 台灣民眾黨主席黃國昌（右三）20日到彰化縣走春，幫支持者簽名。（記者簡慧珍／攝影）

賴清德總統過年參拜行程中，不忘呼籲朝野通過1.25兆元軍購特別條例。黃國昌昨到彰化縣二林鎮，陪民眾黨提名的縣議員參選人洪雅玲向民眾拜年，被記者問到1.25兆元軍購特別條例草案在國會卡關，他說，民眾黨立場向來清楚，支持台灣強化自主防衛能力，但沒辦法容許開一張空白支票，因此民眾黨早就提出黨版軍購特別條例草案，針對美方已宣布台灣需要的軍購，都在這個版本中。

黃國昌又說，至於美方會不會有第二輪軍購項目宣布，民眾黨會審慎加以觀察，因為如果連美方都還沒宣布要賣台灣什麼樣子的軍購項目，台灣國會會扮演好理性監督角色，所以他還是要呼籲，政府面對國防經費增加時，在強化台灣自主防衛能力的同時，也要站在台灣人民的立場，把守台灣人民的納稅錢。