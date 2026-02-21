台美貿易協定衝擊農業 黃國昌要政府做好一件事

民眾黨主席黃國昌。(本報資料照片)

中央在春節前公布台美對等貿易協定，民眾黨 主席黃國昌 昨被記者問到這項協定對台的利益，他說，形式上看起來好像守住15%關稅 ，可是在談判過程中台灣對外投資、採購，乃至於農產品大舉開放台灣市場，使台灣遭受很大衝擊，下周立法院開議，民眾黨會扮好監督角色，要求民進黨政府提出相對配套措施。

黃國昌昨到彰化和二林區民眾黨提名縣議員參選人洪雅玲前往大城鄉稷豐農場，了解當前農民申請農業補助所面臨的困境，並與青農交流台灣農業整體發展的意見。農場主人弟弟養殖蛋雞，向黃國昌及民眾黨不分區立法委員王安祥陳情洗選蛋政策對基層業者造成的衝擊，盼中央正視產業實務需求。

黃國昌在回應記者提問台美關稅問題時表示，最近台灣雖與美國簽訂對等貿易協定，看起來形式上好像守住15%，關稅可以跟日、韓平起平坐競爭，但在這個過程中，台灣不管是對外投資、對外採購，乃至於在協定裡面，對非常多農產品大舉開放台灣市場，他相信不僅是台灣傳統產業，甚至很多農民生計，都遭受很大衝擊。

黃國昌說，令人遺憾的是，這麼重大訊息，政府刻意拖延到春節前夕才對台灣人民宣布，讓大家在過年當中沒辦法迅速反應、充分討論，下周就要開工了，立法院即將開議，民眾黨會扮演好監督角色，讓民進黨政府能推出相對配套措施，真正保護台灣產業。