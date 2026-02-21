新聞眼╱一根紅繩論靈異 不如想想黨內物理平衡

國民黨主席鄭麗文（中）除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」。(本報資料照片)

春節 期間，政壇有若干微波受到關注。澎湖縣長陳光復拜年時在階梯踩空，重摔昏迷，近日病情已趨穩定。賴總統在台南武廟發福袋，遭身旁主委嘔吐波及，幸無大礙。引發最多討論的，則是國民黨主席鄭麗文 除夕參與法鼓山撞鐘儀式，手中紅繩突然異常抖動，外界吉凶兩極的評論隨即噴發泉湧。

由於發生在佛寺，許多人不免將此視為靈異現象，津津樂道。有人正面解釋，認為鄭麗文本靈感應到神佛慈悲的能量，顯示其改革大有可為。有人負面看待，認為她過度堅持剛愎可能帶衰藍營，紅繩抖動正是上天示警。綠營名嘴甚至唱衰，這是她地獄劫難逃之兆。鄭麗文本人則說，她「心頭震動」，強烈感受到神明感召。

「靈異論」說起來懸疑，但別忘了還有科學角度。法鼓山的法華鐘重達25噸，由多人共同拉動懸吊的巨大木槌撞鐘，來賓手中紅繩只是鐘槌的末端連結。法華鐘一共要撞108響，鄭麗文等人登場負責最後三響；亦即此前鐘已敲過105回，繩上駐波已累積相當能量，足以產生共振。尤其，鄭麗文所站位置在中間，來賓執繩的力道不一，紅繩便會產生非線性受迫振動。

2008年馬英九 曾以總統候選人身分參與法鼓山擊鐘，其間三度斷繩，他仍順利當選總統。因此，與其談靈異，不如想想黨內的物理平衡！