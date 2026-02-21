我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

新聞眼╱一根紅繩論靈異 不如想想黨內物理平衡

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文（中）除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」。(本報資料照片)
國民黨主席鄭麗文（中）除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」。(本報資料照片)

春節期間，政壇有若干微波受到關注。澎湖縣長陳光復拜年時在階梯踩空，重摔昏迷，近日病情已趨穩定。賴總統在台南武廟發福袋，遭身旁主委嘔吐波及，幸無大礙。引發最多討論的，則是國民黨主席鄭麗文除夕參與法鼓山撞鐘儀式，手中紅繩突然異常抖動，外界吉凶兩極的評論隨即噴發泉湧。

由於發生在佛寺，許多人不免將此視為靈異現象，津津樂道。有人正面解釋，認為鄭麗文本靈感應到神佛慈悲的能量，顯示其改革大有可為。有人負面看待，認為她過度堅持剛愎可能帶衰藍營，紅繩抖動正是上天示警。綠營名嘴甚至唱衰，這是她地獄劫難逃之兆。鄭麗文本人則說，她「心頭震動」，強烈感受到神明感召。

「靈異論」說起來懸疑，但別忘了還有科學角度。法鼓山的法華鐘重達25噸，由多人共同拉動懸吊的巨大木槌撞鐘，來賓手中紅繩只是鐘槌的末端連結。法華鐘一共要撞108響，鄭麗文等人登場負責最後三響；亦即此前鐘已敲過105回，繩上駐波已累積相當能量，足以產生共振。尤其，鄭麗文所站位置在中間，來賓執繩的力道不一，紅繩便會產生非線性受迫振動。

2008年馬英九曾以總統候選人身分參與法鼓山擊鐘，其間三度斷繩，他仍順利當選總統。因此，與其談靈異，不如想想黨內的物理平衡！

世報陪您半世紀

鄭麗文 馬英九 春節

上一則

台灣少年涉詐人數攀 去年前8個月近3000人 不少人是逃家

下一則

台六都清潔隊待遇好 碩博士也來考 體測比照賽事秒秒必爭

延伸閱讀

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋
除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 鄭麗文親回：感受到巨大正能量
鄭麗文撞鐘「2度劇烈抖動」 國民黨：強烈感受到神明感召

鄭麗文撞鐘「2度劇烈抖動」 國民黨：強烈感受到神明感召
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」