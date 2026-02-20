1.25兆國防預算 賴清德稱負擔得起 謝龍介：支出達臨界點

賴清德總統昨天近中午到台中市元保宮參拜，發送福袋。（記者游振昇／攝影）

賴清德 總統昨天到台中、新竹及桃園參拜並發放福袋，數度強調家裡賺了錢會想找保全，國家經濟一直在好，也要加強國家防衛，台海和平不可能台灣不出力，國防特別預算1.25兆（台幣，同下，約393億美元）絕對負擔得起。賴總統更喊話，大家對國家要有信心、勇氣，不要因為中國威脅後腳就軟了，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴總統說，台股 站上3萬3000多點，台灣去年整體經濟成長率達8.68%，遠超日、韓、美及中國，行政院主計總處估計今年經濟成長率約7.71%，國際財經單位則估計可能超過8%，國家整體的經濟是在進步與成長，所以稅收有增加。

賴總統說，稅收增加之後就是要強化國防力量，就像家裡賺了錢也會想找保全，多一層安全，國家也一樣，國家也要加強國家防衛來保護國家，希望大家支持1.25兆的國防特別預算，八年平均才1500 多億，相較鄰國日本、南韓已經少了很多，國家絕對負擔得起。

賴總統表示，美國發表國家安全戰略報告提到集體防禦，責任分攤，印太國家合作，不可能台灣安全，台海和平穩定，台灣完全不出力；他呼籲大家對國家要有信心，要有勇氣，不要因為中國的威脅後腳就軟了，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴清德總統也說，政府的精神與廟宇的精神一致，都是行善利眾。他並祈求財神爺庇佑，表示正月初三財神爺在廟內，「我今天來發一元福袋，你們也可以把我當作是財神爺的化身，拿到一元福袋後，祝福大家發大財」。

賴清德總統前天到台南發放福袋時，再次呼籲希望國家總預算趕緊通過，讓經濟繼續發展，面對中國的威脅，國防特別預算一定要提升、一定要通過。立法院長韓國瑜已承諾，立院開議後優先審議國防特別預算相關議案。對於1.25兆元軍購特別預算，國民黨 立委謝龍介表示，國防特別預算案會列為優先審查，但過去還有數千億元已付款未到貨的武器，今年度還有9300多億元國防預算，總體國防支出已達到臨界點；國防與軍購採購都不能放棄，但重點是如何買得到最好的價格、最優良的武器，而非執政黨一味施壓在野黨通過。