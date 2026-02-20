我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

1.25兆國防預算 賴清德稱負擔得起 謝龍介：支出達臨界點

台灣新聞組／綜合2日電
賴清德總統昨天近中午到台中市元保宮參拜，發送福袋。（記者游振昇／攝影）
賴清德總統昨天近中午到台中市元保宮參拜，發送福袋。（記者游振昇／攝影）

賴清德總統昨天到台中、新竹及桃園參拜並發放福袋，數度強調家裡賺了錢會想找保全，國家經濟一直在好，也要加強國家防衛，台海和平不可能台灣不出力，國防特別預算1.25兆（台幣，同下，約393億美元）絕對負擔得起。賴總統更喊話，大家對國家要有信心、勇氣，不要因為中國威脅後腳就軟了，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴總統說，台股站上3萬3000多點，台灣去年整體經濟成長率達8.68%，遠超日、韓、美及中國，行政院主計總處估計今年經濟成長率約7.71%，國際財經單位則估計可能超過8%，國家整體的經濟是在進步與成長，所以稅收有增加。

賴總統說，稅收增加之後就是要強化國防力量，就像家裡賺了錢也會想找保全，多一層安全，國家也一樣，國家也要加強國家防衛來保護國家，希望大家支持1.25兆的國防特別預算，八年平均才1500 多億，相較鄰國日本、南韓已經少了很多，國家絕對負擔得起。

賴總統表示，美國發表國家安全戰略報告提到集體防禦，責任分攤，印太國家合作，不可能台灣安全，台海和平穩定，台灣完全不出力；他呼籲大家對國家要有信心，要有勇氣，不要因為中國的威脅後腳就軟了，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴清德總統也說，政府的精神與廟宇的精神一致，都是行善利眾。他並祈求財神爺庇佑，表示正月初三財神爺在廟內，「我今天來發一元福袋，你們也可以把我當作是財神爺的化身，拿到一元福袋後，祝福大家發大財」。

賴清德總統前天到台南發放福袋時，再次呼籲希望國家總預算趕緊通過，讓經濟繼續發展，面對中國的威脅，國防特別預算一定要提升、一定要通過。立法院長韓國瑜已承諾，立院開議後優先審議國防特別預算相關議案。對於1.25兆元軍購特別預算，國民黨立委謝龍介表示，國防特別預算案會列為優先審查，但過去還有數千億元已付款未到貨的武器，今年度還有9300多億元國防預算，總體國防支出已達到臨界點；國防與軍購採購都不能放棄，但重點是如何買得到最好的價格、最優良的武器，而非執政黨一味施壓在野黨通過。

世報陪您半世紀

賴清德 台股 國民黨

上一則

高雄市長之爭╱王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

下一則

12台將轉戰日本職棒 人數創高峰

延伸閱讀

賴清德分享「馬年冷笑話」 夫人吐槽：10個只有2個好笑

賴清德分享「馬年冷笑話」 夫人吐槽：10個只有2個好笑
賴清德點名陳其邁「幫忙中央承擔台灣」 陳：做到任期最後1天

賴清德點名陳其邁「幫忙中央承擔台灣」 陳：做到任期最後1天
賴清德被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳

賴清德被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳
賴清德點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步

賴清德點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕