高雄市長之爭╱王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

王金平與立委柯志恩、賴瑞隆逐桌敬酒。（記者郭韋綺／攝影）

立法院前院長王金平 昨天在高雄路竹老家宴請親友，擬參選高雄市長的立委柯志恩、賴瑞隆前來拜年兼請益；王金平說，希望兩位公平競爭，延續高雄市長陳其邁 的基礎。對於賴清德總統點名陳其邁未來要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士表示，陳其邁接班態勢明顯，但高雄交棒要選得漂亮，後續更上一層樓，才有底氣。

本報系聯合報報導，王金平初三依慣例在路竹老家設筵席宴請親友，包含螺絲鋼鐵業、醫界人士及內政部長劉世芳都是座上賓，高雄市長陳其邁也率市府團隊走春。

柯志恩說，王金平是立法院公道伯，與陳其邁不同政黨，同樣牽成、鼓勵；高雄建設發展好，要把棒子交給最值得託付的人，不是民進黨人選就是最好。柯志恩說，年後將發表一系列政見，向市民講清楚政策方向。

賴瑞隆表示，過去年初三跟著陳菊市府跟王金平請益，陳其邁也年年如此，他將延續這樣的路線。

王金平表示，兩位都非常優秀且是現任立委，繼續承接陳其邁既有基礎，讓高雄成為偉大的國際城市，是市民共同的願望，希望兩人進行一場君子之爭，尊重所有選民的選擇。

對於賴總統前天在高雄點名陳其邁「不可能輕鬆太久」，未來還要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士表示，陳其邁在執政團隊接班態勢明顯，在野黨已放話年底選戰要強攻南二都，高雄要能順利交棒，且要選得漂亮，陳其邁後續要政治上更上一層樓才有底氣。

民進黨政策會執行長吳思瑤受訪表示，陳其邁中央、地方經驗俱足，未來在適當時機進入執政團隊「指日可待」。

另外，中時新聞網整理了近期發布的高雄市長選舉民調 ，可一睹賴、柯兩人的支持度變化。

高雄市長選舉最新民調，是東森新聞於本月10日發布的民調。結果顯示，賴瑞隆支持度45.5%、柯志恩26.2%，雙方差距近20個百分點。不過，有高達28.3%受訪者表示「無法選出／拒答」，顯示這群「關鍵中間選民」將成為未來決定勝負的核心變數。而在問到「誰最可能當選高雄市長？」看好賴瑞隆當選的有47.2%、看好柯志恩則是20.3%。

在此之前，新頭殼新聞網站於本月2日公布高雄市長民調，結果顯示，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6個百分點，無明確意見者占23.8%。在看好度方面，有55.8%認為是賴瑞隆當選，僅23.9%認為是柯志恩。進一步，以政黨傾向交叉分析「市長看好度」可以發現，綠營支持者有高達87.7%看好賴瑞隆，而藍營支持者僅63.8%看好柯志恩，白營支持者則分別有48.7%看好賴瑞隆、42%看好柯志恩。