澎湖縣長陳光復發福袋重摔昏迷 醫：未來一周是關鍵

台灣新聞組／高雄20日電
澎湖縣長陳光復（中）17日參加活動時不慎在階梯失足撞擊後腦，目前手術順利，情況比較進步，但仍陷於危險中。（取材自陳光復臉書）
澎湖縣長陳光復（中）17日參加活動時不慎在階梯失足撞擊後腦，目前手術順利，情況比較進步，但仍陷於危險中。（取材自陳光復臉書）

澎湖縣長陳光復17日失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術。家屬昨也透過臉書發聲，指陳光復在進步中；據了解，陳光復昏迷指數上升，病況穩定好轉，醫療團隊全力照護觀察，未來一周仍是關鍵期。

本報系聯合報報導，陳光復在17日下午2時許，前往縣文化局演藝廳春節行程並發放福袋後，沿樓梯往下移動時不慎踩空，後腦勺重摔，一度失去意識。三總澎湖醫院後送高雄榮總治療，醫療團隊發現陳光復蜘蛛網膜下出血，進行顱內減壓手術後，採取給藥治療措施。

高榮院長陳金順晚間對外說明，經院內系列檢查，確認是意外撞擊造成腦部顱內出血，目前除藥物治療外，將進行顱內減壓手術，後續再轉入加護病房，目前由高榮重症及心臟、神經外科團隊負責治療。

陳金順說，陳縣長到院時仍無意識，未來三到七天仍是危險觀察期，至於是先昏厥再跌倒還是跌倒後昏厥，就現場人員描述應是跌倒才昏厥，撞擊點是後腦勺部位。

家屬透過聲明表示，近日家人經歷煎熬時刻，但也感受到各界湧入的祝福與關心，成為守候親人復原的重要力量，行政院長卓榮泰昨代表賴清德總統特別前來醫院探視慰問，對此表達誠摯感謝，會把這份溫暖與關懷銘記在心。

家屬指出，陳光復展現一貫堅韌的生命力與復原意志，目前各項生命徵象穩定，讓家人逐漸安心。

縣府透露，陳光復昏迷指數已有好轉，從原本指數五開始往上升。醫療團隊表示，昏迷指數有進步，將持續監測腦壓和生命徵象，後續待恢復意識後，再進一步評估是否併發後遺症。

另據中時新聞網報導，知情人士指出，目前暫無法評估陳光復受損的程度，但考量他的年紀、病史和這次所受重傷的情況，要再投入選戰拚連任「確實難度非常非常高」。

賴清德 春節 卓榮泰

