賴清德點名陳其邁「幫忙中央承擔台灣」 陳：做到任期最後1天

記者王昭月／高雄19日電
賴清德總統（中）點名高雄市長陳其邁（左二），意有所指地表示「不可能輕鬆太久」，要有心理準備。（記者王昭月／攝影）
賴清德總統（中）點名高雄市長陳其邁（左二），意有所指地表示「不可能輕鬆太久」，要有心理準備。（記者王昭月／攝影）

高雄市長陳其邁任期進入最後一年，未來動向受關注，昨天陪同賴清德總統發放春節紅包時，賴公開表示，未來陳要為幫中央分擔國政，要他有心理準備。面對賴清德「明示」承擔，陳其邁事後透過幕僚回應，會全力推動市政、不會鬆懈，表態參選下屆高雄市長的柯志恩則盼賴清德是真心舉才，而非讓陳成為「卓榮泰2.0」。

賴清德總統昨天南下高雄岡山壽天宮、前鎮鎮南宮參香祈福，先在壽天宮稱讚高雄在陳其邁帶領下，由重工業城市進展到科技城市、人工智慧城市，扮演南北平衡的「火車頭」角色，後又在鎮南宮參香場合公開表示，要陳其邁幫忙中央分擔台灣的工作。

賴清德在鎮南宮致詞時表示，自己剛下車時問陳其邁「現在有沒有比較輕鬆」？「我的意思是說，他不可能輕鬆太久，要有心理準備」、「麥克風未來會比較大支」。賴清德語畢，台下鄉親掌聲如雷，一旁的陳其邁則鞠躬致意，表情靦腆。

賴清德接續說，陳其邁的責任很重，除要負責將市政交給下一任立委賴瑞隆，未來還要幫忙中央承擔台灣的工作。

面對賴清德公開示意「承擔」，陳其邁事後透過幕僚表示，「全力推動市政、不會鬆懈」。昨也在場的民進黨高雄市長提名人、立委賴瑞隆則表示，陳其邁市長這幾年主導高雄建設，成績有目共睹，未來若能到中央協助國政，相信台灣會更進步、高雄也會更好。

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩則肯定陳其邁是優秀人才，指陳曾任副閣揆，擔任高雄市長這幾年，與高市議會朝野議員溝通也都順暢，未來若到中央任事，相信能有助改善目前朝野高度對立的情況。

不過柯志恩也表示，「希望賴清德今天的談話，是真心想要借重陳市長長才，而非企圖讓陳市長成為卓榮泰2.0」，若賴清德真心為國舉才，她樂觀其成。

陳其邁過去曾多次在總質詢中被議員關切，是否任期未了便轉任高位？他則回覆，「到現在的答案都一樣，會做好做滿，會做到任期最後一天，這是我的工作」。

陳其邁 賴清德 卓榮泰

全台「人屋雙老」危機 補助難落實、修繕阻礙多

全台逾30年老屋達554萬戶 汰換牛步 公共安全成隱憂

