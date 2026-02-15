我的頻道

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

曾經的昌粉要他找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

記者葉德正／新北15日電
民眾黨主席黃國昌15日到新北市林口掃街。（記者葉德正／攝影）
民眾黨主席黃國昌15日到新北市林口掃街。（記者葉德正／攝影）

民眾黨主席黃國昌昨天到板橋掃街，被曾經的「昌粉」當面要求找回良心，黃國昌今天到林口市場掃街時回應，自己從政以來始終堅持第三勢力路線，過去到現在不論是在時代力量或目前的民眾黨，他都不可能走向小綠路線，若部分支持者因此感到失望，他也只能尊重。

黃國昌說，之前也有遇過這位民眾，昨天也很客氣的跟他講歡迎到競選總部坐坐，有機會可以好好的聊一聊。

黃國昌說，從過去到現在，希望堅持第三勢力的道路從來沒有改變過，「或許有一些民眾黨支持者希望我們變成小綠」，但他說得很清楚，不管是在時代力量還是現在的民眾黨「我絕對不會走小綠的路線」，如果因為不走小綠的路線，而讓某些人感覺到失望的話，他也只能夠尊重。

黃國昌說，民進黨在2016年全面執政以後，背棄太多承諾，這些承諾最近這一兩年都是由民眾黨爭取國民黨支持，幫大家完成的。

黃國昌也舉例，以2018年當時時空背景，最大的事情是勞基法修惡砍掉勞工七天假，這次補五天假，也是民眾黨跟在野黨、國民黨聯手支持才促成。個別民眾感受他都尊重，台灣應該是個可理性討論的空間。

對於有媒體披露該民眾當年住家因故失火，家人找黃國昌求援卻遭無視。黃國昌直呼「這不可能」，他們團隊做鄉親服務都是盡心盡力，但對私權紛爭不是立法委員適合介入的。

黃國昌說，團隊在各式各樣服務案界線畫得非常的清楚，只要涉及公部門違法濫權絕對追究責任到底，這是黃國昌向來問政風格，但若遇到私人之間紛爭只能夠尊重司法程序來加以解決。

