我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

「打破政治魔咒」台南議長賄選案 邱莉莉等人二審仍無罪

記者邵心杰、吳淑玲／台南14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南正副議長賄選案，議長邱莉莉等人一審獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院13日認事證不足駁回，邱莉莉等9人仍無罪。(本報資料照片)
台南正副議長賄選案，議長邱莉莉等人一審獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院13日認事證不足駁回，邱莉莉等9人仍無罪。(本報資料照片)

台南正副議長邱莉莉、林志展賄選案一審判無罪，檢方援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人是具體謀議具犯意聯絡，上訴後建請從重量刑，但昨日二審仍以事證不足駁回，台南市藍綠陣營對此判決看法迥異，法界人士認為此案事關重大，檢方可能上訴三審。

此案檢方共起訴邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽等十人，檢方不服上訴，其中台南市區漁會前理事長林士傑遭槍殺身亡而不受理。

台南高分院指出，檢察官並未提出足以影響原判決新事證，應予以駁回。議長邱莉莉得知判決後感謝司法還她清白，也謝謝三年來一路關心的好友，「讓你們費心了」。她強調，從事政治工作20多年坦蕩蕩，人格不容汙衊，但此案讓她身心飽受折騰。

市議員蔡育輝說，邱莉莉任內打破「台南市議會議長一定會出事」的政治魔咒，但與過去國民黨前議長李全教的案件相比，令人感嘆司法背離民間觀感。從案件嚴重性來看，李全教案情相對較輕。

反觀邱莉莉案一、二審均判無罪，期間涉及「買房打折」等被認為具有對價關係的情節，令人對司法產生疑問。

和邱莉莉同為「挺憲派」的議員周嘉韋則認為，檢方若沒有新的事證，未來就不要再上訴，以免浪費司法資源。

律師黃睦涵認為，事關重大且敏感的公職人員選罷法案件，檢方應會再上訴三審，尋求最高法院的認同。

世報陪您半世紀

國民黨 民進黨

上一則

台齊柏林衛星國際編號 66666諧音「大順」

下一則

黑白集／賴清德你錯了 「風險」也是交易理由

延伸閱讀

台校園割頸案…兇手判12年、乾妹11年定讞 死者父怒批法官同夥

台校園割頸案…兇手判12年、乾妹11年定讞 死者父怒批法官同夥
批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」沈富雄免賠確定

批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」沈富雄免賠確定
移民新規 身背驅逐令 要上訴更難

移民新規 身背驅逐令 要上訴更難
共和黨上訴 第11國會選區重畫延宕

共和黨上訴 第11國會選區重畫延宕

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，獲台總統賴清德特赦。（本報系資料照片）

悶死身障兒判2年半獲特赦 8旬婦：感謝總統 小孩可放心了

2026-02-12 09:18

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返