新聞評論／國會不自律 竟找司法當公道伯？

記者 高凌雲
立法院朝野近年大亂鬥，爆發多起肢體衝突，台北地檢署12日依傷害等罪嫌共起訴現任十名立委。（本報資料照片）
立法院朝野近年大亂鬥，爆發多起肢體衝突，台北地檢署12日依傷害等罪嫌共起訴現任十名立委。（本報資料照片）

賴政府執政一年多，動輒對立法院三讀通過法案揮舞「不副署、覆議、釋憲」組合拳，憲政亂了套，朝野對立加劇，國會衝突不斷，甚至告上法院。北檢昨大動作起訴十名前現任立委，引發司法權是否侵害國會權的議論。立法院議事爭議除非超過常識所理解的分寸，一般而言，就在國會協商對話尋求諒解，或由紀律委員會審議，立委為政治攻防衝突告上法庭，找司法扮公道伯，反而破壞國會自主。

立法院上演全武行並不罕見，已故立委朱高正杯葛議事勇猛頑強，屢屢挑戰立法院長主持會議權威，與許多立委嚴重肢體衝突，少見有檢察官介入。民意代表羞辱立場對立一方，過去所在多有，議場上，張俊雄打梁肅戎一巴掌，國代張川田打邱創煥一巴掌，檢察官也未介入，不過，當事人未有提告，司法自然不便介入。

十名藍綠立委因為國會攻防衝突，被依過失傷害罪起訴，以民進黨立院黨團總召柯建銘為例，柯怒擲伸縮柺杖兩度敲打桌面，導致噴飛砸傷徐巧芯，徐提告傷害，就司法觀點，柯雖非故意，但有應注意而未注意之責；從政治觀點，朝野攻防衝突涉及國會自律，司法介入是否合理，見仁見智。

陳水扁任立委時撕毀國防委員會召委選舉的選票，最後判決無罪，理由就是國會自律。如今黃國昌攜走國防委員會文件馬上歸還，仍被民進黨刻意放大，也無非是種攻擊政敵的政治操作，這些都是政治問題，談不上違法或危害國家安全，最終還是要回歸國會自律。

國會立委控告對方，檢察官受理起訴，交給法院審判，看似公道，其實治絲益棼，國會自律，才是解決立院衝突的根本，動輒提告，以為可以釐清混亂還公道，但任意找上司法機構，反而開創先例，破壞國會自主與自律，讓外部可以某些理由介入國會，不利國會議員職權。

立法院有紀律委員會，從未能發揮積極功能，若能秉公審理國會違規，自然可以維繫國會自律，立委捨院內協商解決衝突機制，以提告維護自身利益，司法機構如何看待政治衝突，是個難題，但讓法院透過判決案例，提醒立法院如何守秩序開會，豈不荒謬？

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54

