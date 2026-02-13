新聞評論／國會不自律 竟找司法當公道伯？

立法院朝野近年大亂鬥，爆發多起肢體衝突，台北地檢署12日依傷害等罪嫌共起訴現任十名立委。（本報資料照片）

賴政府執政一年多，動輒對立法院三讀通過法案揮舞「不副署、覆議、釋憲」組合拳，憲政亂了套，朝野對立加劇，國會衝突不斷，甚至告上法院。北檢昨大動作起訴十名前現任立委，引發司法權是否侵害國會權的議論。立法院議事爭議除非超過常識所理解的分寸，一般而言，就在國會協商對話尋求諒解，或由紀律委員會審議，立委為政治攻防衝突告上法庭，找司法扮公道伯，反而破壞國會自主。

立法院上演全武行並不罕見，已故立委朱高正杯葛議事勇猛頑強，屢屢挑戰立法院長主持會議權威，與許多立委嚴重肢體衝突，少見有檢察官介入。民意代表羞辱立場對立一方，過去所在多有，議場上，張俊雄打梁肅戎一巴掌，國代張川田打邱創煥一巴掌，檢察官也未介入，不過，當事人未有提告，司法自然不便介入。

十名藍綠立委因為國會攻防衝突，被依過失傷害罪起訴，以民進黨 立院黨團總召柯建銘為例，柯怒擲伸縮柺杖兩度敲打桌面，導致噴飛砸傷徐巧芯 ，徐提告傷害，就司法觀點，柯雖非故意，但有應注意而未注意之責；從政治觀點，朝野攻防衝突涉及國會自律，司法介入是否合理，見仁見智。

陳水扁任立委時撕毀國防委員會召委選舉的選票，最後判決無罪，理由就是國會自律。如今黃國昌 攜走國防委員會文件馬上歸還，仍被民進黨刻意放大，也無非是種攻擊政敵的政治操作，這些都是政治問題，談不上違法或危害國家安全，最終還是要回歸國會自律。

國會立委控告對方，檢察官受理起訴，交給法院審判，看似公道，其實治絲益棼，國會自律，才是解決立院衝突的根本，動輒提告，以為可以釐清混亂還公道，但任意找上司法機構，反而開創先例，破壞國會自主與自律，讓外部可以某些理由介入國會，不利國會議員職權。

立法院有紀律委員會，從未能發揮積極功能，若能秉公審理國會違規，自然可以維繫國會自律，立委捨院內協商解決衝突機制，以提告維護自身利益，司法機構如何看待政治衝突，是個難題，但讓法院透過判決案例，提醒立法院如何守秩序開會，豈不荒謬？