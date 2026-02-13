黑白集／藍營地方選舉鬧內鬨 該學學新北的大器

我的頻道

台北市副市長李四川（右）宣布辭職參選新北市長，侯友宜（左）立刻表態支持。（本報資料照片）
台北市副市長李四川（右）宣布辭職參選新北市長，侯友宜（左）立刻表態支持。（本報資料照片）

輝達總部落腳台北市剛完成簽約，李四川便請辭副市長，宣布參選新北市長。新北市長侯友宜立即表態支持，呼籲「一起支持李四川」；原本爭取提名的新北副市長劉和然也跟進，宣布和李四川「並肩作戰」。一天之內，順利完成了藍營新北的提名整合。

關鍵人物，是侯友宜。李四川與劉和然都擔任過他的副手，但論資歷，李四川曾轉戰高雄和台北市，更曾任行政院秘書長，閱歷更豐。論形象，「川伯」民調支持度始終大幅領先綠營對手蘇巧慧，劉和然則仍不如對手。取捨之下，侯友宜作出明智選擇，打開了混沌之局，顯得大器。

這樣漂亮的協調成果，為藍營幾個內爭糾纏中的縣市提供了示範。大家都知道「強摘的果子不甜」，但這次台中、彰化、宜蘭、新竹縣皆出現兄弟鬩牆，黨中央一直協調無功。除了內耗影響團結，最後更可能有人忿而脫黨參選，導致三輸。有了新北的大器示範，其他縣市的無謂爭鋒或可嘗試改變心態。

事實上，民進黨最近也有一個大器的例子，值得國民黨借鏡。綠委陳亭妃將問鼎台南市長，其四連霸的市議員妹妹陳怡珍為此放棄參選連任，以免給人「家族通吃」的印象。藍委謝衣鳯要參選彰化縣長，其胞弟謝典林則為現任議長，更易滋「府會通吃」之譏。此刻，謝家似也應作出最佳抉擇。

