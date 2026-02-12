李四川請辭「當仁不讓」參選新北 黃國昌盼共組最強團隊

台北市副市長李四川（中）11日宣布將於2月底請辭、參選新北市長，並強調自己「當仁不讓」。(記者林伯東／攝影)

台北市副市長李四川 昨宣布將於2月底請辭、參選新北市長，強調自己「當仁不讓」；新北市長侯友宜隨即表態「請和我們一起全力支持李四川！」有志參選的新北市副市長劉和然強調，「我願意也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥。」藍營認為李四川未來可跟台北市長蔣萬安，形成「雙母雞」、「雙箭頭」效應，從雙北外溢，為選情緊繃縣市提供助力。

民眾黨新北市長參選人黃國昌 說，希望未來能夠互相激勵，互相競爭的方式，共組最強競選團隊，帶給新北市民更好生活。

民進黨已提名立委蘇巧慧角逐新北市長選戰，藍營基層苦等「最強人選」。李四川說，他是新北市民，過去這段期間感謝許多市民在民調中支持他，「我當然有感，也應該當仁不讓。」他曾擔任行政院秘書長、三個直轄市副市長，對如何建設、發展城市，其實有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

Nvidia輝達（另稱英偉達）和北市府昨簽約，記者會後媒體詢問李四川下一步，他賣關子說「下一步是走到辦公室」。不到一小時，他在臉書宣布2月底請辭。

侯友宜表示，他與李四川都從基層一步步打拚，共同語言就是「行動」，一棒接一棒，棒棒是強棒，「請和我們一起全力支持李四川！」

國民黨 前主席朱立倫力挺，「李四川準備好了，第一天就能上手！」至於藍營提名時序，國民黨秘書長李乾龍說，農曆年後將啟動提名程序，力求本月走完流程。

國民黨組發會主委李哲華說，他和民眾黨保持密切聯絡，預計農曆年後召開兩黨協商工作小組，包括新北、嘉義市及宜蘭縣都不急著提名或徵召作業，待機制出爐後，才會談共推人選。

黃國昌表示，尊重國民黨程序，如果最後由李四川代表參選新北市長，他期待共組一個最好、最強的競選團隊。

新北議長蔣根煌說，藍營完成整合，能有效帶動藍營士氣。藍營基層則表示，李四川終於來了，地方「小雞」鬆了一口氣，也意味新北選戰全面啟動。