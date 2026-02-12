觀察站／蔣川「雙母雞」穩固雙北 助攻台灣尾艱困選區

我的頻道

本報記者李承穎
台北市政府11日與輝達簽約，台北市長蔣萬安（中）展示契約書，並表示希望6月可以動工。右為北市副市長李四川。(記者邱琮皓／攝影)
台北市政府11日與輝達簽約，台北市長蔣萬安（中）展示契約書，並表示希望6月可以動工。右為北市副市長李四川。(記者邱琮皓／攝影)

台北市副市長李四川昨在輝達總部落定後，終於要投入新北市長選戰，不僅化解藍營基層焦慮，未來更將與市長蔣萬安形成「雙母雞」之勢，拉抬藍營縣市之餘，也能進軍濁水溪以南，助攻藍白陣營艱困選區。但藍白是否能合縱連橫，成了雙母雞效應的最大變數。

李四川昨在輝達簽約記者會後，才在臉書宣布請辭投入新北，一來不讓輝達落腳北市場面失焦，讓全球AI重鎮的榮耀歸給首都；二來也彰顯這段期間與蔣萬安內外分工，從啟用台北大巨蛋，再到輝達落定，「最帥市長」蔣萬安負責對外斡旋、宣傳，「最強鐵鎚」李四川扮演實際執行角色。

市政舞台三年多來的默契，即便李四川請辭副市長後，仍能與蔣萬安聯手推出雙北市政牛肉，真正達成共同生活圈的理想，穩固雙北選情，可極大化兩座城市的藍營議員席次，兩人聯手一加一會大於二。

蔣萬安在2024立委選戰及去年大罷免一役，已是藍營最強母雞之一，甚至到高雄助選也引發「蔣萬安旋風」，慢慢形成一顆「藍軍太陽」，光芒牽動2026，甚至2028。

李四川同樣也能加持藍營縣市，甚至回到曾任職過的高雄助攻，雙母雞效應預料能走出雙北，甚至在後期選情穩定後，助攻艱困選區，這也是為何綠營也焦慮，除了遲遲推不出台北市長人選當「火車頭」，恐怕還要面對藍營雙母雞從台灣頭衝擊到台灣尾。

新北市長侯友宜和副市長劉和然昨天都共同發聲支持李四川，顯然三人早已有共識，但李四川的發文仍埋藏伏筆，要與「民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式」，藍營整合告一段落，藍白協調卻正要開始，黃國昌已發布政見，也持續與小雞掃街推進，顯然沒有要退縮。

藍營不得不慎的是，若全國人口數最多的「龍頭城市」新北市整合都失利，何況宜蘭、嘉義市等藍白待協調縣市，尤其2024年總統大選藍白分裂殷鑑不遠，藍營整合完新北市長提名只是第一步，還不能稱作吹響勝利號角，藍白整合才是不容拖延的戰場。

