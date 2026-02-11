高金被查 藍轟司法追殺 疑她因反美、嗆谷立言被整肅

我的頻道

台灣新聞組／台北11日電
立委高金素梅遭檢調搜索，朝野立委反應不一。（本報資料照片）
立委高金素梅遭檢調搜索，朝野立委反應不一。（本報資料照片）

無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調搜索，朝野立委反應不一。國民黨立委羅智強抨擊，「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」藍委林德福也抨擊，大惡罷失敗後，許多國民黨人士都遭法辦，明顯有政治因素。民進黨立院黨團書記長陳培瑜則表示，高金素梅過去就有很多爭議言論，靜待司法調查結果。

本報系聯合報報導，高金素梅昨天遭搜索，羅智強錄製影片批評，賴清德總統「不演了」，出手劍指立院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅，「現在動高金素梅，下一個又要動誰？」

立委徐巧芯臉書表示「相當震驚，心情也非常沉重」，指檢調過年前時機點大規模動作，案件沒國安問題卻出動國安站搜索，是否符合法治精神、程序正義，背後是不是有其他政治考量，社會大眾很難沒有質疑。

陳培瑜說，高金素梅過去就有很多爭議言論，包括立院施政總質詢時，對行政院長卓榮泰說出「我們習近平主席」，到底是在為台灣人民謀福利，還是替中國在台灣說話？當然對高金有所質疑，但仍要靜待司法調查結果。

台北市議員侯漢廷在臉書發文指出，除非真有涉貪案件，要整肅高金素梅的原因，就是她反美、嗆谷立言最有戰力，「對美國而言，藍白最終在軍購案是可以說服的，但要說服高金委員難度較高。美方要你三更死，誰能留你到五更？看看高金委員，誰還敢反軍購？」

另據台北中國時報報導，林德福說，司法、檢調理應公平、客觀辦案，但賴政府在大罷免失敗後，就改用司法對付在野黨，此舉難道是將所有人民當成傻瓜嗎？其實國人對於這些政治操作都看得清清楚楚，檢調不能老是辦藍不辦綠，否則長期下來，將會嚴重影響司法信任度。

民眾黨立委洪毓祥表示，創黨主席柯文哲曾經說過：「今日柯文哲，明日任何人」，如今司法再度進到立法院的民意機關，對在野勢力進行調查、搜索，全民都在看。

高金素梅 羅智強 國民黨

賴政府擬讓步美車、農產 藍批黑箱憂「城下之盟」衝擊嚴重

國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索 偵訊身體不適急送醫

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

