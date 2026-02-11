高金被查 藍轟司法追殺 疑她因反美、嗆谷立言被整肅

立委高金素梅遭檢調搜索，朝野立委反應不一。（本報資料照片）

無黨籍立委高金素梅 昨天遭檢調搜索，朝野立委反應不一。國民黨 立委羅智強 抨擊，「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」藍委林德福也抨擊，大惡罷失敗後，許多國民黨人士都遭法辦，明顯有政治因素。民進黨立院黨團書記長陳培瑜則表示，高金素梅過去就有很多爭議言論，靜待司法調查結果。

本報系聯合報報導，高金素梅昨天遭搜索，羅智強錄製影片批評，賴清德總統「不演了」，出手劍指立院最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅，「現在動高金素梅，下一個又要動誰？」

立委徐巧芯臉書表示「相當震驚，心情也非常沉重」，指檢調過年前時機點大規模動作，案件沒國安問題卻出動國安站搜索，是否符合法治精神、程序正義，背後是不是有其他政治考量，社會大眾很難沒有質疑。

陳培瑜說，高金素梅過去就有很多爭議言論，包括立院施政總質詢時，對行政院長卓榮泰說出「我們習近平主席」，到底是在為台灣人民謀福利，還是替中國在台灣說話？當然對高金有所質疑，但仍要靜待司法調查結果。

台北市議員侯漢廷在臉書發文指出，除非真有涉貪案件，要整肅高金素梅的原因，就是她反美、嗆谷立言最有戰力，「對美國而言，藍白最終在軍購案是可以說服的，但要說服高金委員難度較高。美方要你三更死，誰能留你到五更？看看高金委員，誰還敢反軍購？」

另據台北中國時報報導，林德福說，司法、檢調理應公平、客觀辦案，但賴政府在大罷免失敗後，就改用司法對付在野黨，此舉難道是將所有人民當成傻瓜嗎？其實國人對於這些政治操作都看得清清楚楚，檢調不能老是辦藍不辦綠，否則長期下來，將會嚴重影響司法信任度。

民眾黨立委洪毓祥表示，創黨主席柯文哲曾經說過：「今日柯文哲，明日任何人」，如今司法再度進到立法院的民意機關，對在野勢力進行調查、搜索，全民都在看。