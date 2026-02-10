解職李貞秀？ 韓國瑜：保障立委問政是天職

針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議，立法院長韓國瑜（見圖）近期表態「保障立委問政是我的天職」。（本報資料照片）

針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議，立法院長韓國瑜 近期表態「保障立委問政是我的天職」。李貞秀昨天說，感謝韓國瑜展現跨越黨派、一視同仁的高度，維護依法行使職權的基本原則，不僅尊重個別立委，更是守護整個民主制度。

李貞秀為台灣首位具陸配身分的立委，內政部 要求其出示放棄中華人民共和國國籍證明，甚至喊話立法院就雙重國籍依法解職。立院人士昨說，立院不是國籍法、兩岸人民關係條例及選罷法等法規主管機關，無權也無法源依據解職立委，且立院與內政部非院與院層級，沒有一定要回覆內政部，但有請幕僚單位研議相關法制。

內政部表示，依國籍法第20條第4項規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附給任用機關、立法院，若未在就（到）職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條意旨。

內政部重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委由立法院解職。內政部3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但未獲回函。

另針對民進黨立委林楚茵質疑，李貞秀在2025年3月才赴大陸辦理戶籍註銷並取得證明，這代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在大陸設有戶籍，不具參選資格。對此內政部回應，針對李貞秀的參選資格，內政部並非兩岸條例主管機關，至於李貞秀註銷戶籍時間點，因涉個資，不便對外公開。