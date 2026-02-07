任內宣布解嚴、開放報禁 台前行政院新聞局長邵玉銘過世 享壽87歲

我的頻道

中央社／台北7日電
前行政院新聞局長邵玉銘7日過世，享壽87歲。（聯合報系資料照／記者林俊良攝影）
台灣資深媒體人葉樹珊今天在世界女記者與作家協會中華民國分會的LINE群組表示，分會理事靳秀麗夫婿、前行政院新聞局長邵玉銘今天過世，享壽87歲。

眷村雜誌原預定2月8日在台北國際書展邀請邵玉銘以「我的童年流亡三部曲」為題開講，不過，邵玉銘臨時因病取消出席活動。

邵玉銘1938年11月3日出生於滿洲國濱江省蘭西縣（今黑龍江省綏化市蘭西縣），1948年隨父母來台，於政大外交系畢業後赴美深造，取得美國芝加哥大學歷史學博士位。

邵玉銘1982年從美國返台後，於政大外交系任教，曾任政大外交研究所所長、政大國際關係研究中心主任，1987年至1991年間出任行政院新聞局長，任內適逢解嚴、開放老兵回中國大陸探親、開放報禁等政策，前總統蔣經國逝世等重大事件，皆由邵玉銘代表政府對外發布訊息。

邵玉銘還曾任國民黨副秘書長、外交部北美事務協調委員會主委、公視董事長。

邵玉銘曾在「此生不渝：我的台灣、美國、大陸歲月」回憶錄中，詳細記錄曾任「國家發言人」的歲月。他被視為見證台灣從威權體制走向民主開放的關鍵歷史人物。

中華民國 蔣經國 國民黨

