任內宣布解嚴、開放報禁 台前行政院新聞局長邵玉銘過世 享壽87歲

前行政院新聞局長邵玉銘7日過世，享壽87歲。（聯合報系資料照／記者林俊良攝影）

台灣資深媒體人葉樹珊今天在世界女記者與作家協會中華民國 分會的LINE群組表示，分會理事靳秀麗夫婿、前行政院新聞局長邵玉銘今天過世，享壽87歲。

眷村雜誌原預定2月8日在台北國際書展邀請邵玉銘以「我的童年流亡三部曲」為題開講，不過，邵玉銘臨時因病取消出席活動。

邵玉銘1938年11月3日出生於滿洲國濱江省蘭西縣（今黑龍江省綏化市蘭西縣），1948年隨父母來台，於政大外交系畢業後赴美深造，取得美國芝加哥大學歷史學博士位。

邵玉銘1982年從美國返台後，於政大外交系任教，曾任政大外交研究所所長、政大國際關係研究中心主任，1987年至1991年間出任行政院新聞局長，任內適逢解嚴、開放老兵回中國大陸探親、開放報禁等政策，前總統蔣經國 逝世等重大事件，皆由邵玉銘代表政府對外發布訊息。

邵玉銘還曾任國民黨 副秘書長、外交部北美事務協調委員會主委、公視董事長。

邵玉銘曾在「此生不渝：我的台灣、美國、大陸歲月」回憶錄中，詳細記錄曾任「國家發言人」的歲月。他被視為見證台灣從威權體制走向民主開放的關鍵歷史人物。