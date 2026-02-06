預算遲未編列…2000退休警消告賴政府喊「賴帳、還錢」

我的頻道

台灣新聞組／台北6日電
民眾黨號召退休警、消人員提團體行政訴訟5日遞狀提告，上百退休警消高喊「政府還錢」。(記者林伯東／攝影)
立法院去年三讀通過警察人員人事條例修正案，內政部遲未編列預算執行，民眾黨號召退休警、消人員提團體行政訴訟，逾2000人交件，昨向台北高等行政法院遞狀提告，對考試院銓敘部、行政院內政部提起一般給付之訴，請求依照新核發的退休審定函補發退休金差額。行政院表示，尊重一般民眾採取司法程序的權利。

本報系聯合報報導，民眾黨主席黃國昌說，退休警消人員過去數10年奉獻自身青春，只為台灣人民能安居樂業，如今不僅是要爭取個人權益，也是要捍衛中華民國民主法治。

今年1月6日民眾黨宣布要為退休警、消提團體訴訟，至1月23日止，超過2000人交件參與訴訟，是台灣史上人民對政府起訴人數最多、規模最大的一次對當權者提起團體訴訟。黃國昌質疑政府不負起應有責任，法律經三讀通過、總統公布後，政府還能雙手一拍、不編預算執行，一副「就不給你錢」的態度。希望遞狀提告後，法院能速審速決，畢竟本案在法律上沒什麼爭點，就是「政府欠錢還錢」。

上百名退休警、消人員昨聚集法院外聲援，舉「憑什麼違法賴帳」、「法律要算數、警消要公道」等標語，高喊「政府還錢」、痛批政府「賴帳」。退警協會榮譽總會長耿繼文說，政府先說沒錢，卻對警消進行年金改革，後來又說要提高老農津貼，「一個國家怎會有兩種不同標準？難道政府跟警消有什麼深仇大恨？」消防署前副署長謝景旭說，警消從未迴避責任和風險，只是想爭取遲來的公平正義。

行政院發言人李慧芝指出，政府非常照顧警消與軍公教人員，近年持續調升各項福利以及待遇，2018年至2025年連續四次為軍公教整體加薪，並提升各種加給。行政院已針對軍人待遇條例及警察人員人事條例申請釋憲，若憲法法庭認為沒違憲，政院會馬上調整、追溯補齊，相關人員權益不受影響。

另據台北中國時報報導，消防署前副署長謝景旭說，向法院提起團體的行政訴訟，心中充滿無奈，不是要製造對立或享受特權，只是要爭取遲來的公平正義。

中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文表示，警消人員是因公傷亡比例最高的職業族群之一，呼籲政府在年金政策調整上，應兼顧不同職務風險與制度一致性，避免造成制度落差與爭議。

