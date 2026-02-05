藍營誰選台中？掀基層焦慮 鄭麗文：兩邊都罵我 代表公正

國民黨4日尾牙，主席鄭麗文（中）感謝副主席李乾龍（左）讓大家終於有年終可領。(記者季相儒／攝影)

國民黨 台中市長提名遲未定，「姐弟之爭」掀基層焦慮。台中市長盧秀燕昨更對國民黨中央喊話，下屆台中市長人選要快定案，愈快愈好。國民黨主席鄭麗文 表示，台中溝通還算順暢，近日應該可有具體共識產生；黨中央要做到不偏不倚，「兩邊的人都罵我，就表示我很公正」。另外，民眾黨主席黃國昌 前天表示，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。國民黨立委柯志恩昨回應，藍白一定要合，高雄盤勢綠營比藍營強，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。

國民黨兩位台中市長參選人各自喊話，立法院副院長江啟臣表示已簽署黨中央的提名協議，更在深夜臉書稱對手國民黨立委楊瓊瓔「是我敬重的前輩」；楊瓊瓔也說會簽署，並強調「競爭不是對立，而是接力」。

眼見民進黨早早提名立委何欣純出戰下屆台中市長，藍營人選卻遲遲未定案，引發黨內焦慮，盧秀燕昨天慰勞谷關消防分隊時回應說，「愈快愈好，事不宜遲」。

江啟臣昨早赴豐原果菜批發市場分送春聯，受訪時向黨中央喊話，地方需要的是確定，需要的是裁決，需要的是繁榮，黨內不應該為了當前的局勢，而產生對抗或對立，期待黨中央拿出智慧來解決目前台中市長候選人的問題，不要再讓基層焦慮，不要讓他們不安、睡不著覺。

楊瓊瓔昨早接連到梧棲區第一市場拜票、參加地方行程。她表示，相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，在合適節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形，「一切還是回到黨的制度，我們尊重制度，也願意接受制度的檢驗」。

鄭麗文表示，台中提名方面，大家對大方向原則有基本共識，剩下細節要再確認，近日應該可有具體的共識產生，問題不大。對於盧秀燕與基層都喊話加速提名，鄭麗文說，這樣已經算很快、很順利了，候選人因為「可能沒預料到有人會來跟他爭取」，難免比較急；但她認為進度還算順暢，按部就班，甚至以前還有拖到7月才提名的。

鄭麗文也說，手心手背都是肉，盧秀燕和地方上都有幫忙協調。相較民進黨的提名速度，她也酸，賴清德總統每天坐立難安，黨內挑戰他的力量和聲音愈來愈強，「不像我老神在在、信心十足」。

鄭麗文昨晚也在國民黨尾牙表示，回顧非常辛苦的這一年，「大罷免」感覺已經是很久以前的事，大家壓力都很大，走過大罷免、打臉賴清德總統，只有一個字就是「爽」；她並感謝副主席李乾龍，讓大家今年終於有年終可領，「以後每一年都有、愈領愈多」。

另外，黃國昌前日接受本報系專訪拋出「北國昌、南文哲」兩個太陽分進合擊，最大戰略目標是打下高雄，認為賴瑞隆沒有「Charisma（魅力），對在野黨來說是千載難逢的機會，而柯志恩想要選贏，就要需要民眾黨前主席柯文哲力量挹注。

柯志恩表示，自始至終她都認為藍白一定要合，面對這場艱困高雄選戰，未來不論是柯文哲、黃國昌，或其他民眾黨立委，都能夠多到高雄走訪，與地方共同努力，凝聚在野陣營的力量，讓選戰熱熱烈烈，也爭取更多選民的認同，這將是未來選戰的非常重要趨勢。

賴瑞隆則回應，高雄人不會接受任何把高雄當總統墊腳石的政治人物。他稱黃國昌這番言論，是不在乎高雄人民的感受及未來，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。他批評，「把高雄當作總統大選墊腳石的人，已經被高雄人罷免了」。