Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

新聞眼／柯文哲的「藍」海策略 藍白小雞肉搏戰

柯文哲的藍海戰略若無法開疆闢土，結果就是在野版圖重新洗牌。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨宣布「藍海策略」，農曆年後將啟動「跨區聯合競選」，民眾黨創黨主席柯文哲和現任主席黃國昌扮演「雙母雞」，輔選民眾黨議員參選人。民眾黨在台北市六個選區提好提滿，藍營小雞首當其衝，「藍白合」的信任基礎正面臨重大考驗，民眾黨的藍海策略，是否成為國民黨小雞的紅海困局？

在商業競爭中，紅海策略代表已知的擁擠市場，因競爭激烈、削價求生，導致「血流成河」；至於藍海策略則是開發未知的市場，透過創新思維開創新需求，其他競爭者難以望其項背。民眾黨將其套用為政治競爭，但議員席次是固定且稀有，民眾黨除非能開創藍營之外的選票，否則此消彼長，所謂的藍海策略恐怕只是讓藍營小雞「血流成海」。

台北市長蔣萬安競選連任，民眾黨沒有推出母雞市長，但台北市是柯文哲的政治本命區，更是民眾黨兵家必爭之地，母雞可以藍白合、小雞卻要藍白戰。民眾黨秘書長周榆修說，2026台北市議員提名已完成6個選區各1人，農曆年後將啟動跨區聯合競選，每月至少1場中型以上的活動；柯文哲是前市長，雙北是共同生活圈，未來柯文哲、黃國昌將大力輔選北市6位參選人。

柯文哲滿血復活，重新定調「藍白分工」比藍白合更重要，外界質疑民眾黨將退回2024年藍白分的老路。為了民眾黨立委陳昭姿的「人工生殖法」修正草案，柯文哲特別前往立院拜會民進黨團總召柯建銘，上演備受矚目的「雙柯會」，柯文哲還對老柯掛保證說，「你讓人工生殖法過，我來處理總預算及軍購案。」

雙柯在立法院眉來眼去，柯文哲卻接連嘲諷國民黨不要高估自己實力、藍營朋友玻璃心、蔣萬安免費營養午餐政策騙票等；國民黨主席鄭麗文忍不住回酸，柯文哲因為被關在牢裡，心靈受創很深，難免有較負面的經驗；至於她跟黃國昌的溝通都很順利，黃國昌曾多次強調2028年要政黨輪替，現在就要藍白合，藍營會加緊溝通，也會全力避免不必要的誤會。

民眾黨立委過去以黃國昌馬首是瞻，立法院新會期登場，民眾黨立委大換血，未來由誰號令白委？外界高度關注，黃國昌是現任黨魁，但柯文哲新任國家治理學院院長的位階更高，民眾黨內是否浮現「兩個太陽」路線隱憂？柯、黃聯袂輔選能量高，藍白小雞恐面臨非生即死的零和遊戲；柯文哲也揚言「要到南部發展」，目標劍指南二都，鄭麗文提醒，藍白有很強烈的合作意願和意志，不能讓民進黨漁翁得利。

柯文哲的藍海戰略若無法開疆闢土，結果就是重新洗牌在野版圖；當白營蠶食鯨吞藍營票源，藍白合作主調恐從「2028政黨輪替」變成「2026市場競爭」。

尤其，新北市、台中市、新竹縣、宜蘭縣等選區的國民黨母雞還在難產，藍營小雞危機感迫在眉睫。理想很豐滿、現實很骨感，兄弟情義比不過當選席次，更何況本來就不是真兄弟，比的是「兄弟登山，誰先下山？」阿北重出江湖後，白色力量將更有江湖味，小雞肉搏自求多福，政黨生存才是最現實的問題。

