黃國昌：在野最大目標打下高雄 柯文哲是最佳人選

台灣新聞組／台北4日電
民眾黨主席黃國昌4日接受專訪表示，在野黨九合一選舉的最大戰略目標是「打下高雄」。（記者季相儒／攝影）
民眾黨主席黃國昌4日接受專訪表示，在野黨九合一選舉的最大戰略目標是「打下高雄」。（記者季相儒／攝影）

迎戰年底九合一選舉，藍白加速布局。民眾黨主席黃國昌昨接受本報系聯合報專訪首度透露，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆，這是個千載難逢的好機會。此外，他強調，縣市長選舉不會出現三組人馬，所有藍白合作縣市一律適用。

民眾黨前主席柯文哲近期展開輔選行程，民眾黨「兩個太陽」將分進合擊，「北國昌、南文哲」，柯文哲將常駐南部，高雄是重點。黃國昌昨表示，柯文哲早在去年就精準預測，外界只會關心民眾黨兩個問題，也就是兩個太陽跟藍白合議題，「正是因為面對接下來會發生的事情瞭然於胸，所以我們早就做好準備」。

黃國昌指出，自己和柯文哲的確有所分工，非常機能性、也具有高機動性，柯文哲親赴南部拓展支持度跟影響力，最大的戰略目標就是「打下高雄」，不只是民眾黨要打下高雄，而是在野黨想要打下高雄，賴瑞隆是個完全沒有「Charisma（魅力）」的政治人物，對於在野黨來說是千載難逢的機會。

黃國昌說，柯志恩是很優秀的立委，問政總是溫和理性又中道，「我沒有說柯志恩不好，但是僅憑她的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度」，民眾黨希望再給予對方一股大的力量，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲，「如果柯志恩能夠選贏，那就讓柯志恩選」。

話鋒一轉，黃國昌也表示，藍白合作的重要目標，在於無法忍受民進黨的倒行逆施，民眾黨也自行消化部分委屈，但是有時候還是看不懂國民黨：「你們到底想不想要贏？我很擔心宜蘭縣、新竹縣及彰化縣會輸，本來就已經不好選，現在是想盡辦法確保不會贏嗎？」

針對新北市長選舉，黃國昌重申，自己一定說話算話，國民黨有其黨內民主程序，民眾黨主張按照步驟進行，首先是把政策價值及願景談清楚，再來則是簽署正式政黨合作協議，「新北市長不會出現三組人馬，這個原則不會僅止於新北市，所有藍白合作縣市一律適用。」

黃國昌強調，在野黨必須守住宜蘭縣、新竹縣及彰化縣，其他縣市則是攻城掠地，例如澎湖縣不能再選輸，現任縣長陳光復做得很爛，問題在於國民黨搞定了沒？澎湖縣是今年最有可能由綠轉藍的縣市，「沒有拿不下來的道理」，同時如果真的能夠再攻下高雄市，對於實踐2028年下架賴清德總統的目標將非常有幫助。

民眾黨 黃國昌 柯文哲

