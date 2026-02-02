我的頻道

言承旭悼大S 網友見這一幕心痛「他真的快碎了」

原要求哈佛付兩億和解招致強烈反彈 川普退讓

與國共交流別苗頭？賴清德：國人可選擇要走向全世界或二次西進

記者周佑政、張文馨／台北即時報導
賴清德總統今主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。(記者杜建重／攝影)
第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議日前落幕，賴清德總統今(3)天上午在總統府舉行記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。正值國民黨國共兩黨智庫論壇在北京舉行，賴清德這場記者會被解讀為別苗頭；他剛剛在答覆媒體詢問時細數過去十年來的國家經濟發展路線，稱剛好讓國人可以做個對比，「到底我們要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂『二次西進』，我們可以讓國人做選擇。」

賴清德指出，他之所率部會首長來總統府開記者會的原因，首先，EPPD固然是第六次，但是為首度主談人面對面實體談話，尤其是不畏暴風雪如期舉行，代表雙方對於後續深化經貿夥伴關係的決心；第二，對話成果豐碩，簽署多項宣言及聯合聲明，並完成許多項目的進一步合作計畫，代表後續台美經貿產業合作更進一步深化；第三，台灣的國家經濟戰略為「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，這次談判結果有助於台灣在這條路線走得更穩更遠，帶給台美雙方豐厚的經濟發展成果。

至於國共智庫論壇，賴清德表示，在野黨有他們的主張和路線，而從前總統蔡英文到他現在執政，台灣的國家經貿路線就是立足台灣、布局全球、行銷全世界，從台美、台日、台英，到陸續與東南亞國家更新或洽簽新協定，代表在過去十年來，國家經濟路線穩健、一步步推廣，立足台灣、布局全球、行銷全世界，成為經濟日不落國。

賴清德說，「這不是刻意跟國民黨前往中國所進行的計畫（對比），我們不是這個目的」，但剛剛好可以讓國人做個對比，到底台灣要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國去推動所謂二次西進，可以讓國人做選擇。

