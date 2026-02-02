我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

新聞眼／為政治棄專業 林聰賢掌公股金融風險誰扛

本報記者 藍鈞達
聽新聞
test
0:00 /0:00
前農委會主委林聰賢 轉戰兆豐資產管理公司董事長。(本報資料照片)
前農委會主委林聰賢 轉戰兆豐資產管理公司董事長。(本報資料照片)

兆豐資產管理公司董事長將由前農委會主委林聰賢接任，外界再度聚焦一個老問題，公股事業機構的高層人事安排，究竟是以專業治理為優先，還是仍被視為政治運作的一環？畢竟林聰賢在擔任畜產會董事長時因為超思案下台，但是風頭過去後再度獲得層峰關愛的眼神，類似的人事模式，民眾早已不陌生。

政治酬庸並非只發生在特定政黨，藍綠執政時期都曾出現爭議案例。但當上層決策者選擇以政治背景作為重要考量，而非專業能力，等於在告訴社會，公股機構並不需要被當成真正的專業組織來對待，有沒有能力或專業不是重點，關鍵在於顏色、立場是否正確。

過去幾年的發展，已一再證明政治酬庸的結果。多起相關人事，幾乎都是在名單曝光之後引發反彈，接著當事人被迫「知難而退」，或上任不久便黯然下台。包括台肥吳音寧的人事，以及合庫資產管理前董事長蔡見興任內出現的治理爭議，最終都因外界或內部壓力下台一鞠躬。這些案例共同點十分清楚，政治酬庸只會讓公司承受額外風險與不穩定。

但即便如此，類似人事仍然一再出現，原因就在於府院高層仍抱持錯誤認知，認為這些單位是「邊陲」、「影響不大」，可以用來當作人事安排的「疏洪道」。

然而，難道這些公司只夠格被用於酬庸？以資產管理公司為例，過去以處理銀行壞帳為主，但隨著金融體系壞帳比率長期維持低檔，其角色早已發生質變。愈來愈多涉入都市更新、危老重建、不動產整合與資產重整，動輒涉及數十億元台幣，也牽動法律責任與風險控管。一個錯誤決策，影響的不只是子公司帳面，而是整個金控體系的商譽與資產品質；僅以政治邏輯來進行人事安排，無異低估風險。

政治酬庸的爭議一再重演，不僅政府的公信力，相關金融機構的績效和內部向心力，只會持續流失。

上一則

台中市長人選國民黨提名誰？胡志強：8年前就挺江啟臣

下一則

新聞評論／罷黜張又俠 對大陸政局與兩岸的影響

延伸閱讀

才因超思案下台…林聰賢掌公股金控 藍白轟賴「安插肥貓」

才因超思案下台…林聰賢掌公股金控 藍白轟賴「安插肥貓」
新聞眼／和平框架 為鄭習會留空間也為訪美準備

新聞眼／和平框架 為鄭習會留空間也為訪美準備
新聞眼／善變川普對南韓揮關稅大刀 示範給誰看

新聞眼／善變川普對南韓揮關稅大刀 示範給誰看
聯輔基金會爆酬庸 創意私房會員也在內 藍諷「綠敗選退輔會」

聯輔基金會爆酬庸 創意私房會員也在內 藍諷「綠敗選退輔會」

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席