我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

請病假逾1年…監察院長陳菊准辭 藍：為九合一選舉提前止損

台灣新聞組／綜合29日電
監察院長陳菊（圖）從2024年12月開始請假，已超過一年，遭在野黨立委質疑違法，賴清德總統28日終於准辭。(本報資料照片)
監察院長陳菊（圖）從2024年12月開始請假，已超過一年，遭在野黨立委質疑違法，賴清德總統28日終於准辭。(本報資料照片)

監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風導致身體不方便，第一時間就提出辭呈，他認為陳菊仍有機會替社會服務，因此未准，直到最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，希望陳菊早日康復。

國民黨團則批評，此種「尸位素餐」表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，准辭的關鍵在於賴清德總統只想為年底九合一選舉提前止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。

總統府昨天傍晚發布總統令：「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年(2026年)2月1日生效。」總統府發言人郭雅慧說，為使院務運作無縫銜接，賴總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

國民黨立委王鴻薇質疑，看來陳菊請假「請到頂」，賴總統拖到最後一刻才准辭；但陳菊請假這一年多，也感覺不出監院有受到什麼影響，賴總統若要再提新人選且是酬庸，不如不提。

對於陳菊請假超過一年引發質疑，監察院日前曾解釋，陳菊是將核給的病假、事假、休假共65天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年，一切依法行政。

有監委透露，陳菊生病沒幾個月就想請辭了，並且多次向賴總統表達願意請辭的想法，但府方基於當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添變數，結果辭呈一直被壓著。

監院人士表示，陳菊病情已維持穩定，原力拚大約2月初、農曆春節前出院，但近日評估整體狀況仍感力有未逮，經過和府方溝通後，賴清德總統才會在昨天准予請辭。

該人士說，其次，出於情感層面，陳菊和賴清德同屬新潮流，兩個人在從政過程中互相支持，有著姐弟般的深厚情誼，賴清德言必稱「菊姐」，陳菊也說過她很疼惜賴清德。最後，賴總統與陳菊兩人間有相當共識，認為陳菊復原狀況若良好，是有機會力拚復出，陳菊畢生為民主奮鬥，該讓她以更體面方式告別政壇。

知情的醫界人士說，陳菊雖恢復行走能力，但語言能力受損較嚴重，仍須長期復健。期間她依規定請假，自願放棄領每月薪資，多次請辭未遂卻被質疑，令人不捨。

黨政人士表示，以目前朝小野大的國會生態，加上本屆監委任期將在7月底任滿、剩下的任期不長，賴總統再補提名監察院長的機會本就不高；昨晚總統府也公布，由監察院副院長李鴻鈞代理至本屆任滿。

陳菊自2020年8月1日就任監察院長，包括她及本屆監委任期到今年7月31日，僅剩半年；依規定，總統將在立法院下會期提出下屆監委名單，由立法院行使人事同意權。

陳菊 賴清德 中華民國

上一則

辭監察院長／菊系縱橫港都 南霸天毀譽相隨

下一則

黑白集／告老承諾隨風去 柯總召長相左右

延伸閱讀

請辭監察院長獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中

請辭監察院長獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中
准陳菊請辭 賴清德親自回應：勉予同意 盼早日康復

准陳菊請辭 賴清德親自回應：勉予同意 盼早日康復
因病請假逾1年…陳菊請辭台監察院長 賴清德准了

因病請假逾1年…陳菊請辭台監察院長 賴清德准了
國民黨親中還親美？鄭麗文：不能兩邊都選嗎？

國民黨親中還親美？鄭麗文：不能兩邊都選嗎？

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦