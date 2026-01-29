請病假逾1年…監察院長陳菊准辭 藍：為九合一選舉提前止損

監察院長陳菊（圖）從2024年12月開始請假，已超過一年，遭在野黨立委質疑違法，賴清德總統28日終於准辭。(本報資料照片)

監察院長陳菊 前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德 總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風導致身體不方便，第一時間就提出辭呈，他認為陳菊仍有機會替社會服務，因此未准，直到最近陳菊又提出辭呈，他勉予同意，希望陳菊早日康復。

國民黨團則批評，此種「尸位素餐」表現已讓中華民國 憲政法治蒙羞，准辭的關鍵在於賴清德總統只想為年底九合一選舉提前止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。

總統府昨天傍晚發布總統令：「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年(2026年)2月1日生效。」總統府發言人郭雅慧說，為使院務運作無縫銜接，賴總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

國民黨立委王鴻薇質疑，看來陳菊請假「請到頂」，賴總統拖到最後一刻才准辭；但陳菊請假這一年多，也感覺不出監院有受到什麼影響，賴總統若要再提新人選且是酬庸，不如不提。

對於陳菊請假超過一年引發質疑，監察院日前曾解釋，陳菊是將核給的病假、事假、休假共65天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年，一切依法行政。

有監委透露，陳菊生病沒幾個月就想請辭了，並且多次向賴總統表達願意請辭的想法，但府方基於當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添變數，結果辭呈一直被壓著。

監院人士表示，陳菊病情已維持穩定，原力拚大約2月初、農曆春節前出院，但近日評估整體狀況仍感力有未逮，經過和府方溝通後，賴清德總統才會在昨天准予請辭。

該人士說，其次，出於情感層面，陳菊和賴清德同屬新潮流，兩個人在從政過程中互相支持，有著姐弟般的深厚情誼，賴清德言必稱「菊姐」，陳菊也說過她很疼惜賴清德。最後，賴總統與陳菊兩人間有相當共識，認為陳菊復原狀況若良好，是有機會力拚復出，陳菊畢生為民主奮鬥，該讓她以更體面方式告別政壇。

知情的醫界人士說，陳菊雖恢復行走能力，但語言能力受損較嚴重，仍須長期復健。期間她依規定請假，自願放棄領每月薪資，多次請辭未遂卻被質疑，令人不捨。

黨政人士表示，以目前朝小野大的國會生態，加上本屆監委任期將在7月底任滿、剩下的任期不長，賴總統再補提名監察院長的機會本就不高；昨晚總統府也公布，由監察院副院長李鴻鈞代理至本屆任滿。

陳菊自2020年8月1日就任監察院長，包括她及本屆監委任期到今年7月31日，僅剩半年；依規定，總統將在立法院下會期提出下屆監委名單，由立法院行使人事同意權。